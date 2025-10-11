Horóscopos de Nana Calistar para HOY domingo 12 de octubre: Predicciones por signo zodiacal

Ciudad de México.- Los horóscopos de Nana Calistar llegan con nuevas predicciones llenas de energía, consejos y advertencias para cada signo del zodiaco. Descubre qué te depara el destino en el amor, el dinero y la salud para este domingo 12 de octubre y prepárate para enfrentar el día con buena vibra y actitud positiva. ¿Estás listo para conocer cómo te irá en este día que está por arrancar?

Aries

Deja de esperar que la gente te trate como tú los tratas a ellos, no todos piensan y actuan como tú. Cuidado con tus cambios de humor, podrían estarte alejando de tu pareja. Es posible que tengas dolores musculares, cansancio mental y una subida de peso inesperada.

Tauro

Es una buena oportunidad para que cambies de trabajo o realices algún trámite importante. Podrías sentir tristeza al recordar a una persona de tu pasado. No te frustres si no ves materializados tus sueños, sigue luchando para que algún día los consigas.

Géminis

Actúa hoy, deja de postergar las cosas para mañana. Tus mentiras piadosas podrían venir a darte problemas, así que ten cuidado con lo que dices. Deja de complicarte tanto la vida, has tenido muy buenas oportunidades para ser feliz pero no las aprovechaste y ahora andas llorando.

Cáncer

Podrías tener una entrada de dinero extra debido a un cambio de puesto u horario. Centra e invierte tu tiempo en tu familia, es lo más valioso en estos momentos y siempre. Tus números de la suerte son24, 66 y 77, también procura usar color amarillo para atraer cosas buenas.

Leo

Ten cuidado con las decisiones que estás por tomar, todo podría cambiar a partir del 16 de octubre si cometes un error. Deja de temerle a los cambios, por más pequeños que sean, significan mucho. Una amistad del pasado viene con la cola entre los pies, dale una nueva oportunidad.

Virgo

Buen momento para que te des cuenta si estás con la persona correcta. Ten cuidado, ya que podrías ser víctima de un robo o accidente. Deberías empezar a ver más por ti y tu bienestar, antes de intentar resolverle la vida a las demás personas, quiérete tantito. Nana Calistar presenta los horóscopos para hoy domingo 12 de octubre

Libra

Es probable que te topes con alguien del pasado y te des cuenta que el karma hizo lo suyo. Tu relación está por mejorar, si sientes que has tenido problemas en las últimas semanas. Alguien mayor que tú podría estarte buscando solo para una noche, si sientes atracción, no temas disfrutar.

Escorpion

No te estreses por algún comentario malintencionado de un familiar, no vale la pena que te estreses. Es posible que recibas noticias inesperadas. Sueles subir muy rápido de peso, así que cuida lo que comes. Una persona del pasado podría regresar y traerte problemas, mantente alerta.

Sagitario

Una persona de piel morena clara llegará a tu vida, pero no tiene buenas intenciones así que cuídate. Deja la monotonía, cambia algo en tu relación para evitar caer en la costumbre. Números de la suerte 08, 23 y 31, y procura usar color celeste.

Capricornio

Valora lo que tienes a tu alrededor y no te compliques tanto la existencia. No pierdas más tú tiempo en quien no te merece. Creo que es buen momento para iniciar un negocio, hay posibilidades de que todo te salga perfecto. ¡Anímate!

Acuario

Es probable que tengas alguna infección estomacal, mantente alerta en lo que comes. Tus amistades te alegrarán el día con un mensaje inesperado. Olvídate de personas del pasado y deja de buscar información que nada aporta a tu vida.

Piscis

Fechas de momentos importantes, disfruta el momento y aprovecha la felicidad de estos días. Buen momento para trámites financieros, veo prosperidad en tu vida. Números de la suerte 19, 26 y 78, y no te olvides de usar alguna prenda guinda.

