Horóscopos HOY Mhoni Vidente SÁBADO 11 de octubre: Predicciones para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- ¿Deseas saber cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este segundo sábado del mes? Encuentra la respuesta a esta incógnita en el horóscopo de Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina. En el horóscopo de hoy, sábado 11 de octubre de 2025, la pitonisa cubana comparte las predicciones en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Aquí toda la información!

Horóscopos de HOY sábado 11 de octubre de 2025 por Mhoni Vidente: La suerte de tu signo zodiacal

Aries

Tu energía estará al máximo, pero podrías enfrentarte a tensiones con personas cercanas. Evita discusiones innecesarias y enfoca esa fuerza en proyectos personales. Una llamada inesperada te traerá buenas noticias.

Tauro

Un día ideal para reorganizar tus finanzas y establecer nuevos objetivos económicos. Una oportunidad laboral podría surgir de manera repentina; analiza antes de decir que no. Cuida tu descanso, podrías estar sobrecargándote.

Géminis

Recibirás una propuesta interesante que podría cambiar tu panorama profesional. En el amor, alguien busca retomar el contacto; decide desde la madurez, no desde la nostalgia. Mantente firme en tus prioridades.

Cáncer

La estabilidad emocional regresa tras días de altibajos. Dedica tiempo a tu hogar y a tus seres queridos. Un consejo: no dejes pasar la oportunidad de reconciliarte con alguien importante.

Leo

Tu liderazgo brillará este sábado. Personas de tu entorno reconocerán tu esfuerzo y dedicación. Sin embargo, evita actuar con orgullo; la humildad te abrirá más puertas de las que imaginas.

Virgo

Momento de introspección. Reflexiona sobre lo que te motiva y lo que ya no encaja en tu vida. En temas amorosos, podrías recibir una señal que confirme lo que tu intuición ya sabía.

Libra

El equilibrio será clave hoy. Tienes la mente más clara y podrás tomar decisiones con seguridad. Un encuentro social te dejará una sensación de renovación. Mantente abierto a nuevas conexiones.

Escorpio

La pasión dominará tu sábado 11 de octubre. En el amor, todo se intensifica, pero evita los celos o actitudes impulsivas. En el trabajo, un proyecto comienza a mostrar resultados positivos.

Sagitario

Tu espíritu aventurero se reaviva, dice Mhoni Vidente en el horóscopo de hoy. Podrías planear un viaje o una experiencia nueva que cambiará tu perspectiva.

Capricornio

Los astros te impulsan a cerrar ciclos. Es momento de soltar viejas preocupaciones y enfocarte en lo que realmente puedes controlar. En el trabajo, tu disciplina será reconocida.

Acuario

Tu creatividad está en su punto más alto. Aprovecha esta energía para iniciar algo diferente o retomar un proyecto que habías pausado. En el amor, alguien podría sorprenderte con un gesto sincero.

Piscis

Día de emociones profundas. Podrías tener una conversación reveladora que te ayude a sanar. La intuición será tu mejor guía; confía en tus corazonadas y evita los juicios apresurados.

Fuente: Tribuna del Yaqui