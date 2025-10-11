Llegarán más leyendas al 'Exatlón México': Ella será el refuerzo femenil del equipo azul

Ciudad de México.- Tal parece que el Exatlón México, va a comenzar a poner más interesante y volvería a sus tiempos de gloria en rating, debido a que se ha comenzado a decir que llegarán más leyendas a las playas de la República Dominicana, donde se graba la emisión deportiva. Actualmente, en redes sociales se ha comenzado a especular quién será el nuevo refuerzo femenil que van a tener el equipo azul, así como los rojos tuvieron a Aristeo Cazares.

Actualmente, el reality deportivo de TV Azteca, ya se encuentra en su segunda semana de competencia, los azules ya perdieron a uno de sus integrantes, pero los reforzaron con Leo Adrián, mejor conocido como 'Mufasa', mientras que a los rojos llegó Aristeo, pese a que no han perdido a ninguno de sus elementos. Pero ahora, todo parece indicar que ahora los aqua tendrán el mismo trato con los escarlatas.

Como se sabe, en spoilers se ha dicho que sí o sí, se va una roja, ya que señalaron que los dos duelos de Supervivencia que habrá sería victoria de un único color, que supuestamente el equipo de Koke Guerrero, agregando al Duelo de Eliminación a tres de las escarlatas, junto a Thayli, que ya está instalada desde el pasado miércoles 8 de octubre de este 2025. Sin embargo, el viernes 10 de octubre, se desmintió esto y los rojos ganaron la primera Supervivencia, instalando a una azul a la zona de riesgo, mientras que se cree que Doris del Moral podría abandonar por una lesión en el pie.

¡Bien jugado, equipo Rojo! uD83DuDD25uD83DuDD34 Tras una competencia llena de adrenalina, Mati logra conseguir el punto del triunfo de la Supervivencia. uD83DuDCAAuD83CuDFFCuD83EuDD29 #ExatlónMéxico pic.twitter.com/Ddo94Mj2Ub — Exatlón México (@ExatlonMx) October 11, 2025

Ante este inesperado giro de acontecimientos, ha comenzado a incrementar la suposición de que los azules van a perder a un segundo integrante, solo que en esta ocasión una mujer, y por ello, el próximo lunes 13 de octubre, se vería llegar a la playa a una de las leyendas femeniles más memorables. En spoilers, afirmaron que sería Valery Carranza, o que incluso una Cassandra Asencio, estarían en camino, sin embargo, no hay nada confirmado.

Pero, en medio de estas especulaciones, a través de su cuenta de Instagram, Valery compartió una foto de ella recostada en el asiento de un auto junto al mensaje: "Rumbo a la aventura", lo que para muchos es la confirmación de que sería el nuevo refuerzo de los azules, que se espera sea llegada al estilo de Aristeo, y no porque los azules perdieron a una de sus atletas.

Valery confirmaría que estaría de regreso en Exatlón México. Instagram @infoexatlon

Fuente: Tribuna del Yaqui