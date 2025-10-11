Luto en Hollywood: Reportan muerte de Diane Keaton, actriz de 'El Padrino', ex de Al Pacino

California, Estados Unidos.- Desgraciadamente en Hollywood se han vestido de un muy triste luto, debido a que se ha confirmado que la querida actriz, Diane Keaton, que es mayormente reconocida por su participación en el filme de El Padrino, con tan solo 79 años de edad ha muerto en su hogar. Hace un par de semanas, la expareja de Al Pacino, decía que gozaba de buena salud y disfrutaba de la vida, por lo que la noticia a estremecido a miles.

Fue el medio estadounidense People, el que informó sobre esta tan lamentable noticia, asegurando que un portavoz de la familia se puso en contacto con la editorial, y le revelaron del fallecimiento de la actriz de El Padre de la Novia, en el hogar que tenía en California, rodeada de sus seres queridos, quienes habrían solicitado privacidad ante este momento tan complicado y doloroso para todos ellos.

La legendaria actriz debutó en el cine en el año de 1970, y casi de inmediato saltó a la fama, a intérprete a la novia de 'Michael Corleone', interpretado por Al Pacino en El Padrino, que ganó el premio Óscar a la Mejor Película, siguiendo con grandes proyectos cinematográficos de la mano del reconocido director, Woody Allen, incluso ganó un Óscar a la Mejor Actriz, por su actuación estelar en el filme de este, Annie Hall, en el año de 1977.

Además de estas dos grandes franquicias y El Padre de la Novia, Keaton también estuvo en filmes como El Club de las Primeras Esposas y El Club del Libro, en obras de teatro e incluso en videos musicales, como el de Ghost, tema del famoso cantante canadiense, Justin Bieber. En sus últimos años, la estrella de cine fue activa en Instagram y en eventos de suma importante en la industria, siendo reconocida como un ícono de la moda, aunque ella afirmaba que no aprendió nada, solo sabía que amaba su profesión: "No sé nada y no he aprendido. Envejecer no me ha hecho más sabia. Sin la actuación, habría sido una inadaptada".

Cabe mencionar que a nivel personal, sus aspiraciones no fueron muchas, ya que pese a que estuvo sentimentalmente al lado de Woody, de Pacino y hasta de Warren Beatty, la realidad es que nunca se casó, y en el 2019, explicó que fue un deseo propio, y jamás se vio casada: "Me alegro mucho de no haberme casado. Soy un bicho raro. Recuerdo que en el instituto, un chico se me acercó y me dijo: 'Algún día serás una buena esposa'. Y yo pensé: 'No quiero ser esposa. No'".

Pese a no haberse casado y no tener hijos biológicos, Diane sí tuvo a dos pequeños, Dexter y Duke, pequeños a los que adoptó a sus más de 45 años, en el año de 1996 y 2001, respectivamente. Al respecto dijo: "La maternidad no era un impulso irresistible, era más bien una idea que llevaba mucho tiempo rondando en mi cabeza. Así que me lancé".

