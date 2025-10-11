Mariana Ávila defiende a Fede Dorcaz, integrante de 'Hoy', tras su asesinato en CDMX

Ciudad de México.- La creadora de contenido Mariana Ávila volvió a pronunciarse en sus redes sociales sobre el asesinato de su novio, Federico Ezequiel Dorcazberro, conocido en el medio artístico como Fede Dorcaz, quien, como se informó ayer, el pasado 9 de agosto recibió varios impactos de bala mientras conducía a la altura de la calle Electrificación, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De hecho, aprovechó el espacio para desmentir los rumores que aseguraban que Federico iba acompañado de una mujer al momento del ataque. En su lugar, aclaró que ella, en realidad, hablaba por teléfono con el modelo. Según la venezolana, el cantante se dirigía a su casa y hasta llamó a sus amigos para contarles lo bien que le estaba yendo, pues el lunes 13 de octubre iniciaría su participación en el proyecto Las Estrellas Bailan en Hoy.

Asegura que él es inocente

"Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos; íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarles lo bien que le estaba yendo. Nunca en la vida estuvo en malos pasos. JUSTICIA, NO MENTIRAS, no desvíen la información para quitar responsabilidad a lo que pasó", escribió la joven, quien precisamente este día hubiera cumplido con su pareja un año y nueve meses de relación.

Fede Dorcaz

El hermano de la influencer, Manuel Ávila, tampoco se quedó con los brazos cruzados y expresó su opinión en Instagram. Ahí afirmó que su cuñado no tenía vínculos "raros", además de desmentir que la camioneta fuera rentada, ya que Fede la había comprado con mucho esfuerzo. Por último, también negó los rumores sobre un posible pasado oscuro, al asegurar que él no bebía, no fumaba y, en general, los vicios no eran lo suyo.

Mi fede iba solito manejando hacia su casa dsps de estar juntos, íbamos hablando por tlf y llamó a sus amigos para contarle lo bien q le estaba yendo. Nunca en la vida estuvo en malos pasos.

JUSTICIA NO MENTIRAS no desvíen la información para quitar responsabilidad a lo q pasó — Mariana Ávila (@marianaavilatw) October 11, 2025

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no hay detenidos ni sospechosos del crimen, aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) continúa con las investigaciones. Uno de los indicios más recientes son las imágenes de los presuntos asesinos reveladas por el periodista Carlos Jiménez, en las que se aprecia cómo los dos hombres huyen a bordo de una motocicleta.

Fuente: Tribuna del Yaqui