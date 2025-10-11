"Muy difícil": 'La Chilindrina' confiesa cómo la sobremedicación afectó su salud (VIDEO)

Ciudad de México.- María Antonieta de las Nieves Gómez, mejor conocida como La Chilindrina, recientemente fue entrevistada por la periodista de espectáculos Matilde Obregón, y decidió romper el silencio sobre la difícil experiencia que vivió en 2025, cuando su salud se deterioró gravemente al punto de ser hospitalizada de emergencia. Ahora sorprendió a su audiencia al confesar que todo se debió a una sobremedicación que la llevó al borde del colapso.

Sin darse cuenta, de pronto estaba tomando 19 pastillas al día, pues, aunque la comediante aseguró que todos esos medicamentos tenían el propósito de hacerla sentir mejor, terminaron perjudicándola al punto de que incluso perdió la memoria. De hecho, según su hija Verónica, cuando la actriz decidió retomar su icónico personaje y viajó a Perú para realizar una serie de presentaciones, ella notó de inmediato que algo no estaba bien con su madre.

Por su parte, su hijo Gabriel también se trasladó a Sudamérica y se percató de que algo definitivamente le sucedía a su progenitora, por lo que decidieron cancelar las funciones. Una vez de regreso en México, los médicos confirmaron que, además de infecciones, presentaba una sobremedicación severa y otras afecciones. En ese estado de desorientación y peligro constante, permaneció internada durante una semana.

María Antonieta de las Nieves

"Tenía bajo el sodio, podían darle ataques, infección en pulmones, vías urinarias y una sobremedicación terrible. Para quitarle ese rollo tenía que estar internada y nos aventamos una semana en el hospital", relató Verónica, mientras que la actriz, actualmente de 78 años, recordó que al verse al espejo no reconoció a la persona frente a ella: "El susto que me llevé cuando me vi al espejo fue cuando dije: no es posible que sea yo. Cuando me vi dije: eso es un cadáver, fue muy difícil", aseveró.

Hoy en día, para María Antonieta de las Nieves, todo marcha bien, y sus hijos se encargan de que ella esté completamente atendida. Además, las indicaciones de los doctores y las fisioterapias están dando resultados. Respecto a la charla con Matilde, sus fans recordaron que, en aquel entonces durante su trabajo en Perú, sí se le veía deteriorada y notaron que no podía hablar con claridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui