"Qué vergüenza": Sergio Mayer arremete contra abogada por burlarse de su honoris causa

Ciudad de México.- Una vez más, el nombre de Sergio Mayer está dando mucho de que hablar, y no de forma positiva, debido a que a través de sus redes sociales ha arremetido contra abogada mexicana, después de que esta lo tachara de ser una "vergüenza" para el país, y además se burlara del honoris causa que recibió. Como se sabe, el exactor de melodramas, además de su paso por Televisa, ha incursionado en la política.

Como se sabe, para este 2025, muchos políticos estadounidenses comenzaron a señalar que Donald Trump merecía ganar el codiciado Premio Nobel de la Paz, por su aparente intervención para que acaba la guerra en Hamas, tras varios años en lo que parecía ser un interminable conflicto, sin embargo, este le fue entregado a la venezolana, María Corina Manchado, la cual es opositora de Nicholas Maduro.

Ante esto, María, que se denomina abogada en los fiscal, y que además sería maestra en ambas materias, empleó su cuenta de X, antes conocido como Twitter, para revelar que consideraba que eran una vergüenza los premios que antes gozaban de verdadero prestigio, usando como ejemplo el hecho de que le dieran un honoris causa a Mayer y Laura Bozzo: ¡Qué vergüenza! El Premio Nobel de la Paz ya es como el doctorado 'honoris causa' que le dieron al farandulero stripper @SergioMayerb y a la de '¡Que pase el desgraciado!', @laurabozzo. Ya no tiene nada de seriedad ni de premio. ¡@NobelPrize son un chiste! Sean serios por favor".

uD83DuDCCC¡Qué vergüenza! El Premio Nobel de la Paz ya es como el doctorado “honoris causa” que le dieron al farandulero stripper @SergioMayerb y a la de “¡Que pase el desgraciado!” @laurabozzo.

Ya no tiene nada de seriedad ni de premio. uD83DuDE44

¡@NobelPrize son un chiste! Sean serios por… pic.twitter.com/y00aIq1OB6 — Mónica O. abogada? (@Monicao2712) October 10, 2025

Ante este motivo, el actor de La Fea Más Bella, compartió un video en contra de María asegurando que le agradecía el hecho de que tenga tan presente su existencia en su vida, y que todo el tiempo lo esté mencionando para hacerlo viral y que hablen más de él de lo que ya se hace: "Este video va dedicado a mi fan de clóset, Mónica, gracias Mónica por siempre mencionarme y seguir haciéndome viral, te quiero (le lanza un beso)".

Finalmente, el exhabitante de La Casa de los Famosos México, declaró que para él, ella daba más vergüenza, pues en vez de admitir que era una fan y que está obsesionada con él, prefiere hacerlo objeto de hate y de burlas, porque no acepta su verdad: "Vergüenza es que sigas escondiendo tu obsesión por tu servidor, acepta que eres mi fan y con gusto te mando una video dedicado para que te hagas más viral, que es lo que buscas, porque necesitas mencionarme para que te vean".

Vergüenza es que sigas escondiendo tu obsesión por tu servidor, acepta que eres mi fan y con gusto te mando una video dedicado para que te hagas más viral, que es lo que buscas, porque necesitas mencionarme para que te vean. Gracias por tenerme presente en tu mente y corazón cada… https://t.co/1WrMcYnG9y pic.twitter.com/cRpaMphIzZ — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) October 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui