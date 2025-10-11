Reportan que Alejandra Guzmán estaría delicada tras cirugía; afirman que está paralizada

Ciudad de México.- Una vez el nombre de Alejandra Guzmán está despertando preocupación entre sus millones de seguidores, debido a que hace poco se ha reportado que está delicada en su estado de salud, después de que se revelara su segunda cirugía de emergencia en las vertebras cervicales. En los informes que se han dado, señalan que la cantante de rock, por desgracia estaría paralizada por el dolor.

A casi un mes de su primera operación, cuando todo parecía indicar que la cantante estaba en perfecto estado de salud y se recuperaba favorablemente, por desgracia, en Ventaneando dieron la triste noticia de que una vez más, su estado de salud no estaba en las mejores condiciones y que por tercera ocasión en este año 2025, la hija del cantante de rock y actor, Enrique Guzmán, fue sometida a una cirugía.

Dicha información fue compartida el pasado miércoles 8 de octubre, en programa vespertino antes mencionado, por la reconocida Pati Chapoy, quien reportó que la intérprete de temas como Llama Por Favor, de nueva cuenta fue hospitalizada de emergencia, y que por desgracia, se sometió a otra cirugía de columna vertebral, aparentemente, por las hernias discales. Hasta el momento, Alejandra no se ha pronunciado al respecto.

Ahora, a través del canal de YouTube de Javier Ceriani, el comunicador de origen argentino, acaba de afirmar que la hija de Silvia Pinal está en un estado bastante delicado, en el que su movilidad está en riesgo, pues según el periodista, la intérprete de Yo Te Esperaba, no podría mover ni los pies ni las manos, además de que supuestamente también presentaría "dolores y entumecimientos severos en sus rodillas".

A partir del minuto 30.

El exparticipante de Survivor México, declaró que la situación de la cantante se debió a sus presuntos problemas de alcohol, que la madre de Frida Sofía ha negado rotundamente, asegurando que estaría internada en Puerto Escondido con un cuadro clínico grave y esperan a que pronto se recupere: "Este retraso que tuvo de atención a sus enfermedades por producto del alcohol, retrasó su tratamiento médico porque prefirió primero curar el alcohol y ahora estamos en una situación donde sus enfermedades avanzaron y ahora la cosa se está poniendo grave".

Pero, eso no fue todo, ya que el expresentador del extinto programa, Chisme No Like, ha compartido que el sistema motriz de la cantante se vería comprometido y es muy probable que pese a que se recupere, presente problemas de movilidad por una larga temporada y que necesitaría más cirugías: "Alejandra por culpa de atrasar su tratamiento ahora está gravísima, su sistema motriz está comprometido. Si no hay prevención, cada vez se pone peor".

Alejandra está grave, ¿por qué se convirtió esto en una operación grave? Porque tiene problemas de alcohol y estaba internada en Puerto Escondido. Alejandra Guzmán ya no podía mover las manos, ya no podía mover sus rodillas, (tenía) dolores y entumecimientos severos en sus rodillas, ya no podía mover sus pies y tenía un dolor espantoso en la columna provocada por la espalda, la orillaron a un cuadro clínico delicado", recalcó antes de terminar la emisión.

Fuente: Tribuna del Yaqui