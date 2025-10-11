¿Volvió a la soltería? Abelito dice si su novia lo abandonó tras 'La Casa de los Famosos México'

Ciudad de México.- En medio de los rumores sobre el presunto pasado oscuro de la joven Aranza Salazar, y su presunta decisión de romper su relación con el reconocido influencer mexicano, Abelito, recientemente el propio creador de contenido, en una entrevista para el programa Hoy, ha decidido romper el silencio al respecto, y revelar si su novia lo abandonó, después de toda la atención al salir de La Casa de los Famosos México.

En medio de los rumores del polémico periodista de origen argentino, Javier Ceriani, de que Aranza habría estado en pasos turbios, bailando para hombres, en el el canal de YouTube de Kadri Paparazzi, ha compartido un video en el que se puede ver al creador de contenido al comer al lado de sus dos padres, riendo y disfrutando del restaurante del hotel en la Ciudad de México donde se hospedan, pero, resaltaron que en dicha cena, la novia de Abelito no estuvo presente.

Pero, no conforme con dar entrever que habría problemas entre la pareja, que ya tiene alrededor de tres años juntos, el denominado 'Lobo', aseguró que él sabía que Aranza, pese a que Abelito estaba deseoso de verla y pasar unos días a su lado, ella solamente se fue y le dijo adiós, porque no soportó toda la atención de los medios de comunicación: "Su novia lo dejó en la Ciudad de México. Abelito, que tanto quería salir para ver a su novia, le dio las gracias, no sé qué actividades tenga o qué esté haciendo, pero lo que nos cuentan y dicen de primera mano que se sintió abrumada, no podía estar en paz, dijo 'bye bye'".

Ahora, en medio de esta serie de dimes y diretes, el programa Hoy se topo con Abelito en los ensayos de El Tenorio Cómico, y le cuestionaron precisamente sobre el escándalo con su pareja, a lo que dejó en claro que las cosas no eran como se estaban diciendo, afirmando que ambos se encuentran bien, y firmes todavía con su relación sentimental: "No, claro, no, están ahí, me han estado bombardeado con unos detallitos ahí, pero no, aún estamos ahí, firmes".

