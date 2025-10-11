Wendy Guevara arremete contra Adrián Marcelo tras ataque a 'La Casa de los Famosos México'

Ciudad de México.- Una vez más, la reconocida influencer mexicana, Wendy Guevara, causó gran revuelo de nueva cuenta, debido a que en una entrevista para Imagen TV, no tuvo reparo alguno en volver a arremeter en contra del polémico comediante y presentador regiomontano, Adrián Marcelo, después de que este empleara sus redes sociales para atacar la nueva temporada de La Casa de los Famosos México.

Como se sabe, desde la participación del regiomontano en la segunda temporada del polémico reality show de Televisa, ha sido una de las celebridades más funables de la industria del entretenimiento, por sus comentarios tachados de "desafortunados", "machistas" y hasta de "misóginos", en especial después de su pelea con Gala Montes, el 28 de agosto del 2024, en el que marcó su salida de la emisión, causando gran revuelo entre fans.

Ahora, tras la tercera temporada de dicho proyecto, a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, Adrián salió a afirmar que no podía mentir y tenía que confesar que le alegra el hecho de que esta emisión de La Casa de los Famosos México fuera un fracaso, asegurando que no tenía nada que ofrecer: "Muy en el fondo siento una satisfacción de ver el fracaso rotundo que fue esta edición de La casa de los famosos. Por más que quise engancharme, no pude. Perfiles muy grises, falta de presupuesto, panelistas insignificantes, nula toma de riesgos de los participantes, entre otras cosas".

Ante esto, cuando Guevara fue entrevista por De Primera Mano, sobre el comentario que hizo el presentador de SNSerio, declaró que solo podía decir que a Adrián le gustaba mucho engancharse con cosas con las que ni venían al caso, asegurando que no le cae mal, pero él salió a atacar y luego la bloqueó: "Si ya saben como es el, el le gusta engancharse y colgarse de las situaciones con tal de que la gente lo voltee a ver, a mí nunca me cayó mal y ni me cae mal y salió y me bloqueó".

Finalmente, destacó que ella fue ganadora en la primera emisión del reality show, y que por su parte, Marcelo jamás iba a ser un ganador de dicho proyecto, por lo que le aconsejaba que mejor le diera vuelta a la página y dejara atrás ese momento de su vida, que siga con lo que sea que hace: "Y si sí gane yo, pero él nunca va a ganar y siempre va estar traumado con La casa de los famosos, yo creo que es tiempo de darle vuelta a la página".

Fuente: Tribuna del Yaqui