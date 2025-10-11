¿Y el dinero? Adal Ramones afirma que el terreno de 'La Granja VIP' es suyo

Ciudad de México.- En un reciente encuentro con algunos medios de comunicación, el popular conductor de televisión mexicano Adal Ramones realizó unas declaraciones que sembraron dudas entre varios internautas, pues algunos creen que solo bromeaba, mientras que otros consideran que sus palabras podrían tener algo de cierto. Aquí en TRIBUNA te contamos todos los detalles.

Para empezar, es importante mencionar que uno de los proyectos más ambiciosos de TV Azteca es el nuevo reality show La Granja VIP, el cual, según la empresa de entretenimiento, está planeado para convertirse en todo un éxito. El formato es bastante similar al de La Casa de los Famosos México de Televisa, que con sus tres temporadas se consolidó como una dura competencia para Ricardo Salinas Pliego.

De hecho, su estreno está previsto para el domingo 12 de octubre a las 20:30 horas por Azteca Uno, con transmisión disponible las 24 horas del día. Los 16 participantes deberán competir entre sí en diversas labores rurales, como cuidar animales, sembrar y cosechar sus propios alimentos, lo que representa un enorme reto para las celebridades. Además, se cree que enfrentarán pruebas de resistencia física, emocional y mental.

Ante la presencia de los reporteros, el comediante comentó que él ofreció su terreno para que ahí se levantara la granja, lo que naturalmente generó la duda sobre si se trataba de una broma o hablaba en serio. Por ahora, el asunto sigue siendo una incógnita; sin embargo, algunos usuarios, con tono humorístico, mencionaron que al menos salió beneficiado, pues no solo será el conductor del programa, sino que además le habrán avanzado con su propio lote.

"No lo mencionaste ahorita, pero tenemos a Alfredo Adame, que yo creo que ahí puede haber una chispa muy fuerte para incendiar parte del terreno que yo les presté para hacer la granja", destacó. Incluso agregó que, al principio, pensaban construir la granja desde cero, por lo que ofreció su propiedad: "Cuando decían 'vamos a hacer la granja', dije: ‘No, no, no. Yo más para arriba tengo un gran terreno donde pueden construir la granja", concluyó.

