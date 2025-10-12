Actriz de Televisa se integraría de último minuto a 'La Granja VIP'; despedirían a cantante

Ciudad de México.- A tan solo unas horas del gran estreno de La Gran VIP, se ha dicho que la reconocida actriz de Televisa y presentadora, Fabiola Campomames, habría tenido que ser integrada de último momento, con un sueldo bastante extravagante ante la premura, a causa de que supuestamente, habrían despedido de forma inesperada a una de las cantantes que estaban confirmadas por un fuerte motivo.

Como se sabe, este domingo 12 de octubre de 2025, va a estrenarse a las 20:00 horas, el nuevo reality show de TV Azteca, en el cual, la dinámica consiste en que las 16 celebridades que estarán en el proyecto, aisladas del mundo exterior en una granja rural, deberán ganarse sus propios alimentos cuidando animales y cosechando productos para poner el pan sobre la mesa. Muy al estilo de La Casa de los Famosos, solo que en una granja.

Hasta el momento, los participantes seleccionados para el programa fueron Alfredo Adame, Jawy Méndez, Kim Shantal, Sandra Itzel, Alberto del Río El Patrón, Teo (César Doroteo), Manola Díez, Kike Mayagoitia y Carolina Ross. De la misma manera, se dijo que Wendolee, quien formó parte de La Academia, iba a ser uno de los famosos, pero que a pocos días de que se uniera de manera formal, cambiaría.

"No pasó las pruebas de esfuerzo en el examen médico, poniendo en riesgo a la producción a días del estreno".

"La negociación duró dos días y terminaron cediendo en la cantidad que pidió Fabiola: arriba de 435 mil pesos por semana".

La negociación duró dos días y terminaron cediendo en la cantidad que pidió Fabiola: arriba de 435 mil pesos por semana



Fuente: Tribuna del Yaqui