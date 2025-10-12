Aldo de Nigris recibe advertencia de Mhoni Vidente: ¿Cambio radical en su futuro?

Ciudad de México.- Mhoni Vidente es una reconocida astróloga cubana que en ocasiones hace predicciones sobre celebridades. En esta ocasión le tocó el turno al ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, edición 2025, Aldo de Nigris. De hecho, hace un par de horas llegó a Monterrey, donde miles de asistentes están celebrando su triunfo en la Plaza Zaragoza.

No obstante, a pesar de la felicidad, la vidente realizó en su programa una recomendación que llamó la atención de muchos: aseguró que el joven de 26 años deberá alejarse de su tío, Poncho de Nigris. "Lo que tiene que hacer Aldo de Nigris es separarse de su tío; Poncho se tiene que separar de Aldo, dejarlo solo", indicó. Por lo visto, esto es fundamental para que el regiomontano pueda tomar decisiones importantes para su futuro.

Esta no fue la única recomendación, ya que Mhoni también sugirió que el influencer debía mudarse a la Ciudad de México, lugar donde actualmente se concentran sus oportunidades laborales. Asimismo, explicó que si no lo hace sería contraproducente y en un punto hasta agotador, y que, según su opinión, podría perder jugosas ofertas de quienes estén interesados en trabajar con él por la distancia.

Mhoni Vidente

"Aldo se tiene que venir a vivir a México porque aquí es donde se mueve todo; no estar yendo y viniendo a Monterrey. Va a ser muy agotador y no estarás en el momento, tienes que estar en el momento", expresó Mhoni Vidente, mientras compartía que, según su visión, Lomecan está próximo a convertirse en toda una figura de la actuación: "A él yo lo veo como el nuevo William Levy", afirmó.

#Tendencias | Cazzu pone un alto a comentarios de odio en concierto en Uruguay: ¿Christian Nodal detrás? uD83DuDE33uD83DuDE4Ahttps://t.co/GPCMxhaQbP — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 12, 2025

Lo anterior resulta curioso, ya que no es nuevo que el tiktoker tiene la intención de incursionar en el mundo de los melodramas. Sin embargo, planea primero prepararse, porque no considera respetable iniciar sin tener el conocimiento mínimo necesario. En cuanto a sus seguidores, están más que emocionados ante la posibilidad de que regrese a la Ciudad de México y lo vean nuevamente en pantalla.

Fuente: Tribuna del Yaqui