Aldo de Nigris regresa a Monterrey y sorprende con transmisión EN VIVO de su bienvenida

Monterrey, Nuevo León.- El regiomontano Aldo de Nigris, quien hace una semana se coronó como el inminente ganador del popular reality show La Casa de los Famosos México, edición 2025, llegó este domingo al Aeropuerto Internacional de Monterrey. En el lugar lo esperaban sus fanáticos, quienes buscaban tomarse fotos con el influencer, así como su madre, Leticia, quien abrazó al joven de 26 años.

En un breve encuentro con medios de comunicación, el campeón compartió que estaba muy feliz de regresar a su tierra. Además, aseguró que, aunque se siente algo cansado, lo que más desea es trabajar mucho en YouTube. Incluso reveló que, a corto plazo, planea inscribirse en talleres de actuación, lo que deja claro que el exdeportista tiene la intención de explorar el mundo de los melodramas.

Sin embargo, sus paisanos planean consentir a Aldo en un festejo que iniciará a partir de las 16:00 horas en la Plaza Zaragoza de Monterrey, frente al Museo MARCO. Hasta el momento de la redacción de esta nota, el propio sobrino de Poncho de Nigris confirmó que entre los artistas invitados estarán el rapero César Renato Suárez Morales, mejor conocido como El Millonario, y el dúo de Los Esquivel.

Llegando a la Plaza Zaragoza

El apodado Lomecan compartió una historia en Instagram desde el lugar de reunión. Aunque se encontraba en unas oficinas, mostró a través del ventanal la enorme cantidad de personas reunidas con el mismo objetivo: convivir un poco con él. "Ahora sí, ya llegamos a la Plaza Zaragoza. Chéquense nada más a toda la gente. Nombre, ando bien agradecido, no lo creo", afirmó Tamez de Nigris.

Algo que sorprendió a varios espectadores es que Televisa decidió realizar una transmisión en vivo de la celebración de Aldo, lo cual llamó especialmente la atención, ya que esto no ocurrió en las ediciones anteriores de La Casa de los Famosos México, ni con Wendy Guevara, ni con Mario Bezares. En estos momentos, el material está disponible a través de YouTube y la plataforma VIX.

