Asesinan al diseñador Edgar Molina, famoso por vestir a la gobernadora de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- En una agresión armada fue asesinado el reconocido diseñador Edgar Molina, quien precisamente fue el encargado de crear el vestido que lució la gobernadora Libia Dennise García Muñoz durante la conmemoración de la Independencia, el pasado 15 de septiembre. La mandataria estatal publicó un video en sus redes sociales donde lamentó este terrible crimen que dejó a una familia sin su ser querido.

De hecho, la funcionaria también mencionó que mantiene un estrecho contacto con las autoridades estatales y la Fiscalía General de Guanajuato para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. En cuanto a los pormenores, hasta el momento de la elaboración de esta nota se sabe que el diseñador se trasladaba a bordo de una camioneta gris en Moroleón, cuando fue interceptado por sujetos armados que huyeron de la escena y aún no han sido capturados.

Elementos de la Policía Municipal arribaron a las calles Veracruz y Tlaxcala tras un reporte a la línea de emergencia por parte de vecinos que aseguraron haber escuchado fuertes detonaciones. De acuerdo con información de Milenio, al llegar al lugar encontraron a mitad de la calle una camioneta Toyota tipo van, color gris, y en su interior el cuerpo sin vida de Edgar Molina, además de una mujer gravemente herida.

También acudieron al sitio agentes de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional, quienes aseguraron el área. Entre los indicios recolectados se hallaron varios casquillos percutidos. En cuanto a la otra víctima, fue estabilizada por paramédicos y posteriormente trasladada de urgencia a un hospital de la zona, donde su estado de salud se reporta como muy grave, pues su vida corre peligro.

"Hago este comunicado con un profundo dolor, pero, sobre todo, con una enorme firmeza para lograr que esto se esclarezca: el cobarde asesinato de nuestro amigo Edgar Molina", enfatizó Libia Dennise en el video que compartió en su cuenta de Facebook. Por su parte, la presidenta municipal de Moroleón, Alma Barragán, expresó sus condolencias a los familiares del diseñador y destacó el enorme legado profesional y humano que deja Edgar Molina.

