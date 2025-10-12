Cazzu pone un alto a comentarios de odio en concierto en Uruguay: ¿Christian Nodal detrás?

Montevideo, Uruguay.- En un reciente concierto de la cantante y compositora argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida en la industria del espectáculo como Cazzu, en el Teatro de Verano, con capacidad para más de cinco mil asistentes, la madre de Inti, hija que tuvo con el músico sonorense Christian Nodal, pidió a sus seguidores que dejaran de pelear y de difundir odio en redes sociales.

"Como La Jefa de toda esta situación, les quiero pedir: ¡Más amor, basta de odio! Basta de pelear en las redes, basta de discutir por cualquier motivo. Amor, todo amor. Somos amor. Este mundo necesita más cariño y más canciones como esta”, expresó la mujer, quien ha enfrentado diversas situaciones desde que anunció su ruptura con Nodal a través de un comunicado el 23 de mayo de 2024.

A pesar de la solicitud, algunos seguidores comentaron en diversas plataformas que lamentaban decepcionar a su ídola, pero que no dejarían de insistir hasta que el matrimonio dejara de verse involucrado en controversias. Esto podría estar relacionado con las polémicas declaraciones de Ángela Aguilar y su esposo, quienes, aunque en múltiples ocasiones desmintieron que el originario de Caborca hubiera sido infiel a la trapera, para los usuarios estas versiones parecen una estrategia para evadir el problema.

Cazzu pidió un alto a los comentarios negativos

¿Cómo inició la relación de Ángela y Christian?

Como te informamos en TRIBUNA, en entrevista con Adela Micha, el cantautor contó su versión de la historia. Según Nodal, quedó completamente cautivado por la nieta de Flor Silvestre cuando ella tenía apenas 13 años, mientras él ya contaba con 18: "Previo a la pandemia siempre la vi como súper bella, talentosa, con mucho respeto, y era mutuo. No existía coqueteo ni nada por el estilo", afirmó el músico.

Por el momento, la pareja sigue mostrando felicidad y en ocasiones comparte fotografías de sus viajes juntos. De hecho, el pasado 8 de octubre, la intérprete de Que Agonía cumplió 22 años y publicó algunas historias donde se mostró la celebración organizada por Antonio Amavizca, chef personal de Christian Nodal, quien se encargó de los alimentos, empezando por una deliciosa carne asada en compañía de familiares.

