¡Confirmado por las FOTOS! Katy Perry y Justin Trudeau se besan en un yate en California

California, Estados Unidos.- Desde hace tiempo circulan rumores de que la cantante y actriz estadounidense Katy Perry mantiene un romance con Justin Trudeau, el ex primer ministro de Canadá. Sin embargo, hasta ahora no existían pruebas contundentes que confirmaran esta relación, pues aunque hace unas semanas fueron vistos compartiendo un cálido momento en un restaurante de Montreal, no se habían difundido imágenes tan comprometedoras como las que recientemente salieron a la luz.

El medio británico Daily Mail desató gran furor en redes sociales al publicar fotografías de ambas figuras públicas a bordo de un yate en Santa Bárbara, California. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la evidente cercanía entre ellos: en tres de las imágenes se aprecia al político abrazando por la cintura a Katy, quien, con una sonrisa radiante, responde pasando sus manos por el cuerpo de Justin. Incluso, en una de las tomas parece que se están besando, y en otra ella le da un tierno beso en la mejilla.

Según fuentes anónimas, la pareja está disfrutando plenamente esta etapa de su vida. Cabe mencionar que este mismo año la intérprete terminó una larga relación de diez años con el actor británico Orlando Bloom, con quien tiene una hija de cinco años, Daisy Dove Bloom. En el caso del canadiense, él se separó de su esposa Sophie Grégoire en 2023, tras 18 años de matrimonio y tres hijos en común.

Se separaron después de diez años de relación

De hecho, el citado medio informó que un turista fue testigo de la romántica cita entre la reconocida artista y el político, asegurando haberlos visto besarse. Para muchos, no hay duda de que se trata de Trudeau, ya que en las fotografías se distingue claramente el tatuaje de un cuervo Haida que el exmandatario lleva en su brazo izquierdo, símbolo perteneciente a la cultura indígena canadiense.

katy perry going to space and becoming the first lady of canada in less than a year, her life really is a movie uD83DuDE2D pic.twitter.com/ijwiPNnXeq — . (@likeathornrose) October 12, 2025

Hasta el momento de la redacción de esta nota, ninguno de los involucrados se ha pronunciado sobre el tema. No obstante, en redes sociales los usuarios no tardaron en reaccionar: "Katy Perry yendo al espacio y convirtiéndose en la primera dama de Canadá en menos de un año… su vida realmente es una película", escribió una fan @likeathornrose en su perfil de X (antes Twitter).

