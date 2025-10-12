Error inesperado de concursante de 'La Granja VIP' provoca críticas en redes (VIDEO)

Ciudad de México.- Este domingo 12 de octubre inicia el reality show de TV Azteca llamado La Granja VIP, un programa con un formato similar al de La Casa de los Famosos México. No obstante, antes de su ingreso, uno de sus participantes, el reconocido influencer César Doroteo —quien fue el sexto en ser revelado— cometió una imprudencia que lo colocó en el ojo del huracán y desató comentarios burlones por su error.

Todo comenzó con un video que publicó en sus redes sociales, donde mencionó que ya estaba más que listo, pues tenía confirmado a su stylist y, por supuesto, como le retirarán los celulares, también con un community manager: "Tengo un equipo que se va a encargar de subir más cosas cuando yo esté allá adentro". Hasta este punto, nada fuera de lo común; sin embargo, la situación cambió con sus últimas palabras: "No se pierdan mañana el estreno de 'La Isla'".

Su equivocación provocó diversas burlas por parte de internautas, quienes se sorprendieron de que el creador de contenido confundiera un programa con otro. Además, aprovecharon para señalar que esto podría ser un indicio de que el formato podría fracasar, pues resulta desalentador que los mismos artistas que se integran cometan deslices que para los espectadores son más que básicos.

Este día inició el show

"HAHAHAHAHA ¡QUE ALGUIEN LE AVISE A DÓNDE VA A ENTRAR JAJA! De por sí el programa, con toda la publicidad, no despega; menos si los participantes ni siquiera saben cómo se llama, siento que se viene un fracaso desde ya", expresó el perfil @FanKonfundido en X (antes Twitter), en respuesta a la publicación con miles de visualizaciones de la especialista en espectáculos 'La Tía Sandra'.

uD83DuDCCCCESAR DOROTEO listo para LA GRANJA: reveló que contrató STYLIST y community manager para manejar su imagen y redes durante el reality.



Pero al despedirse de sus fans… dijo que entraría a “La Isla” uD83DuDE05



¿Alguien que le pase el nombre correcto del programa? uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23#CesarDoroteo… pic.twitter.com/J8u10z4rDt — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 12, 2025

Volviendo a César Doroteo, hay que recordar que durante diez semanas lo acompañarán en esta aventura Alfredo Adame, conductor de Venga la Alegría Fin de Semana; Jawy Méndez, una de las influencers más populares de México; Kim Shantal, actriz y bailarina; Sandra Itzel; Alberto del Río 'El Patrón'; uno de los creadores del canal de YouTube Pepe y Teo César Doroteo 'Teo'; la controversial Manola Díez; Kike Mayagoitia; la sinaloense Carolina Ross; y Lis Vega.

Fuente: Tribuna del Yaqui