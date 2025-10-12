'Exatlón México': ¿Roja o azul? Ella sería la primera eliminada HOY domingo 12 de octubre

Ciudad de México.- Se ha cumplido el segundo ciclo de competencia en el Exatlón México, y por ende, ha llegado el momento de despedir a una de las atletas. Según los spoilers, los azules ganarían la última Supervivencia de la semana, y la primera eliminada de la temporada, de este domingo 12 de octubre del 2025, podría estar entre uno de los integrantes de los rojos, al parecer la novata Edna.

Cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, se decidirá qué atleta deberá de despedirse de la competencia, en base al ya conocido sistema de correr en el circuito hasta que a uno de los que se encuentren en riesgo pierda todas sus vidas. En esta ocasión, se ha confirmado que será un duelo mixto, como el pasado domingo 5 de octubre, en el que ya se encuentran dos atletas rojas y una del equipo azul.

Con respecto al duelo de Supervivencia que habrá este domingo 12 de octubre, para colocar en riesgo a la cuarta atleta de la emisión, se ha dicho que supuestamente la victoria será para el equipo de Koke Guerrero, el denominado 'Hechicero del Aire', agregando a la eliminación a la tercera integrante de los escarlatas, que supuestamente sería la parkourista Ella Buccio, pues pese a su velocidad no ha tenido el mejor rendimiento.

Sobre el tema de la eliminación, el canal de YouTube de Proyecto TV, declara que no se tiene en concreto un nombre, pero que se iría un azul inesperado, y sería Doris por su lesión, incluso se dice que Valery Carranza ya está a punto de llegar. Por otro lado, el canal de YouTube de Info Reality, sería uno de los del equipo de Mati Álvarez la que deberá decir que no, y según las estadísticas, sería Edna o Ella la que perderán su oportunidad.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules podrían perder un elemento más.

Fuente: Tribuna del Yaqui