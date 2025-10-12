Horóscopos HOY Mhoni Vidente DOMINGO 12 de octubre: La fortuna de tu signo zodiacal

Ciudad de México.- ¡Una nueva semana está por iniciar! Y si deseas saber cuál será la suerte de tu signo zodiacal este domingo 12 de octubre de 2025, es muy importante que consultes el horóscopo de Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina. En el horóscopo de hoy encontrarás las predicciones en asuntos de amor, dinero, trabajo y más. ¡Aquí todos los detalles!

Lee los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy, domingo 12 de octubre de 2025

Aries

La claridad mental de este domingo 12 de octubre te permitirá resolver un asunto que venías postergando. En el amor, evita confrontaciones y opta por el diálogo.

Tauro

El día te invita a cuidar tu entorno y priorizar la estabilidad. En lo económico, podrías recibir una noticia alentadora o un pago pendiente. Mantén tu atención en los detalles y evita gastos impulsivos.

Géminis

Tu carisma brillará y atraerás nuevas oportunidades, según Mhoni Vidente. Personas influyentes podrían interesarse en tu trabajo o ideas. Aprovecha este impulso.

Cáncer

Momento de calma y reflexión. Tu lado emocional estará más sensible, pero eso te permitirá comprender mejor a los demás. Dedica tiempo a tu hogar o familia; una conversación sincera traerá armonía.

Leo

Los astros te impulsan a tomar el control de una situación que parecía estancada este domingo 12 de octubre. Tu determinación marcará la diferencia.

Virgo

Tu organización y disciplina te ayudarán a concretar algo importante. Evita sobrecargarte de responsabilidades; delegar será clave para avanzar. Cuida tu descanso y no ignores señales de cansancio.

Libra

Día propicio para equilibrar emociones y tomar decisiones con serenidad. Mhoni Vidente asegura que, en el trabajo, se avecinan cambios que podrían abrirte nuevas puertas.

Escorpio

Tu intuición estará muy afinada. Aprovecha esta energía para detectar oportunidades o personas sinceras. Es un buen día para planificar, iniciar algo nuevo o retomar un proyecto pendiente.

Sagitario

La jornada favorece el crecimiento personal y la conexión con tus metas. En el amor, el horóscopo de hoy te pide que evites idealizar; mantén los pies en la tierra.

Capricornio

Tu esfuerzo comienza a dar frutos. La paciencia será tu mejor aliada para consolidar lo que has construido. Una llamada o mensaje podría abrirte la puerta a un cambio positivo en lo laboral.

Acuario

Los astros te impulsan a liberarte de pensamientos negativos. Cambiar de ambiente o salir de la rutina será revitalizante. En lo sentimental, una conversación honesta podría fortalecer una relación.

Piscis

Tu sensibilidad será tu mayor fortaleza este domingo. Presta atención a tus sueños y señales, podrían darte respuestas que buscas. En lo económico, actúa con prudencia y evita decisiones apresuradas.

Fuente; Tribuna del Yaqui