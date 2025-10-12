Karina Torres aclara rumores sobre 'La Granja VIP'; ¿confirmó o negó su participación?

Ciudad de México.- La creadora de contenido Karina Torres se pronunció en redes sociales para aclarar un tema que ha generado mucha curiosidad: desde hace un tiempo circula el rumor de que la comediante mexicana se uniría al reality show de TV Azteca, La Granja VIP, que iniciará este domingo 12 de octubre. Debido a la gran cantidad de preguntas que ha recibido, decidió romper el silencio: ¿será la última integrante?

"Hermana, no voy a entrar a La Granja, eh. Yo no voy a entrar a ningún reality show. De una vez les aclaro: ahorita no tengo proyectos de participar en ninguno", recalcó la amiga de Wendy Guevara, quien se hizo especialmente conocida tras ganar la primera temporada de La Casa de los Famosos México. Sin embargo, todo indica que su colega no piensa seguir un camino similar.

En el video que compartió, Karina mencionó que actualmente su objetivo es disfrutar de esta nueva etapa de su vida y profundizar en su aprendizaje personal. Además, sus seguidores podrán verla próximamente en una obra de teatro, que muy posiblemente sea El Tenorio Cómico. En el ámbito más personal, se someterá a una operación médica y, antes de retomar sus actividades, planea disfrutar de unas merecidas vacaciones.

El show será conducido por Adal Ramones

'¿Quién es la Máscara?'

Otra de sus declaraciones que llamó la atención fue cuando explicó que, si la veían muy cubierta y con trenzas, era porque estaba grabando una película junto a Consuelo Duval y Roxana Castellanos, pero no le permitían mostrar mucho del personaje. Hasta ese momento todo parecía normal; sin embargo, sus siguientes palabras despertaron la duda de que quizá participaría en ¿Quién es la Máscara? 2025.

"Quiero ver La Máscara porque me gusta mucho el suspenso, mucho truco. Ay, ¿quién será la máscara? (…) Uno nunca sabe, ¿qué tal si en una de esas salgo por ahí, hermanas? De inventada", bromeó la influencer. Por su parte, sus seguidores se mostraron un poco decepcionados por no verla en La Granja VIP, pero aún guardan la esperanza de que forme parte de los últimos integrantes revelados.

