Luto en el cine: Muere el actor Jimmy Shaw tras dura batalla contra el cáncer de páncreas

Lisboa, Portugal.- El reconocido actor estadounidense Jimmy Shaw murió a los 59 años tras ser víctima de un agresivo cáncer de páncreas. De acuerdo con el anuncio emitido por su agencia de representación, Mucho Arte Management, la celebridad falleció el sábado 11 de octubre, después de luchar durante tres años contra la enfermedad que no solo le provocó un intenso dolor, sino que también lo obligó a someterse en varias ocasiones a intervenciones quirúrgicas.

De hecho, el artista estuvo tan enfocado en tratar su padecimiento que buscó alternativas médicas especializadas, no solo en España, país en el que residía desde hacía veinte años. Con la esperanza de ayudarlo, la actriz y amiga del fallecido, Cristina Castaño, con quien compartió créditos en una de las series más populares de la televisión, La que se avecina, se solidarizó con él.

La intérprete Castaño Gómez encabezó una campaña de crowdfunding con el objetivo de reunir fondos para costear una complicada cirugía que tenía un costo de 100 mil euros en un hospital de Lisboa. Sin embargo, aquella última esperanza nunca pudo concretarse, pues la estrella finalmente partió de este mundo. En cuanto a Cristina, compartió su dolor en redes sociales.

Se despidió de su amigo

"Ayyyyy… My dear brother in law… Me quedo con la espinita de que conocieras a mi hijo… Vamos a tener que esperar para eso, pero… Todo llega, y todos vamos al mismo sitio, así que estoy segura de que le verás antes o después. Vuela muy alto, querido Jimmy. Y cuida de Frisco desde donde estés. Te necesita mucho ahora", escribió la actriz de 46 años, junto a una conmovedora fotografía de ambos.

Un poco sobre la vida de Jimmy Shaw

Según información disponible en línea, Jimmy Shaw nació en Boston, pero pasó su infancia entre su ciudad natal y Los Ángeles. Al llegar a la edad adulta decidió mudarse a España, pues le resultaba sencillo aprender el idioma y encontró allí un espacio importante entre el público. Algunos de sus proyectos más destacados fueron Águila Roja, Cuéntame cómo pasó y una de las más destacadas, El tiempo entre costuras.

Fuente: Tribuna del Yaqui