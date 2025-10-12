¿Quién era Edgar Molina? Diseñador mexicano asesinado que dejó huella en la industria

Guanajuato, Guanajuato.- Hace un par de horas se confirmó el asesinato del diseñador de modas Edgar Molina, quien era un gran amigo de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz. La mandataria estatal precisamente portó una de sus creaciones el pasado 15 de septiembre durante el Grito de Independencia, al presentarse ante miles de ciudadanos con un deslumbrante vestido rosa que incluía detalles bordados en el área del pecho.

Respecto a su muerte, se sabe que fue víctima de un brutal ataque armado la noche del sábado 11 de octubre, en la intersección de las calles Veracruz y Tlaxcala, en la colonia Progreso. Los vecinos de la zona llamaron a los números de emergencia tras escuchar fuertes detonaciones. Una vez que las autoridades arribaron, encontraron el cuerpo sin vida del diseñador dentro de una camioneta Toyota color gris.

Sin embargo, la gobernadora no fue la única que tuvo la fortuna de lucir un diseño del artista. Hace un mes, durante las mismas festividades de septiembre, la presidenta municipal de Moroleón, Alma Barragán, dedicó unas emotivas palabras a Edgar como agradecimiento por el vestido. Él le respondió: "Gracias a ti he logrado mucho más de lo que imaginé y siempre soñé, pero gracias aún más por permitirme ser parte de tu vida y aceptar entrar a la mía".

El vestido que diseñó para Libia Dennise

El diseño para Alma Barragán

¿Quién era Edgar Molina?

De acuerdo con información extraoficial, Edgar Molina comenzó a mostrar habilidades para la decoración desde muy pequeño, lo que también incluía la combinación de prendas. Contaba con más de 15 años de experiencia en la industria de la moda en Moroleón, Guanajuato. Sus clientes no solo provenían de diversas regiones de México, sino que también atendía a personas originarias de Estados Unidos.

Uno de los momentos más destacados de su carrera fue la creación de los trajes para la boda de los influencers Yisus y Enrique en León, en junio de 2024. Se caracterizaba por ser una persona inclusiva y mantener una excelente relación con la comunidad LGBTIQ+. En redes sociales compartía algunos de sus diseños más reconocidos y contaba con una gran cantidad de seguidores que admiraban su trabajo.

Fuente: Tribuna del Yaqui