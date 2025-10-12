¿Sin casa en Miami? Paulina Rubio habría sido desalojada por no pagar una millonaria deuda

Miami, Florida.- Paulina Rubio, apodada por muchos como la Chica Dorada, se encuentra nuevamente en problemas, aunque esta vez no está involucrado su hijo mayor, Andrea Nicolás. Como hemos informado en TRIBUNA, hace un tiempo el joven la denunció por maltrato, lo que provocó la intervención del padre del menor, Nicolás Vallejo Colate, quien solicitó la tutela del adolescente.

De acuerdo con información extraoficial, la exintegrante de Timbiriche fue desalojada de una propiedad ubicada en Miami. Al parecer, la razón es que el dueño presentó una demanda por incumplimiento de contrato de alquiler. Se dice que el enojo del arrendador surgió porque la cantante decidió quedarse 15 días más después de que el contrato ya había expirado, lo que se considera como ocupación ilegal.

Lo más grave es que la deuda asciende a más de 110 mil dólares: 70 mil corresponden a dos meses de renta impagada, 35 mil a los días adicionales y 5 mil 259 por reparaciones de daños a la propiedad. Según el medio de comunicación Diario AS, los abogados de la mexicana planean presentar como defensa que los daños están "sobrevalorados" y que una parte del monto ya fue saldada.

Nicolás tiene la custodia temporal de su hijo

Otra opción sería solicitar una mediación o acuerdo extrajudicial para evitar un proceso judicial prolongado. Por el momento, el procedimiento apenas ha comenzado y se desconoce la postura de Paulina. Cabe recordar que no es la primera vez que se especula sobre la situación financiera de la cantante: desde 2021 se ha dicho que enfrenta dificultades para cubrir tarjetas de crédito e impuestos.

En cuanto a la disputa con Vallejo Nágera, lo último que se supo es que una juez le concedió la custodia temporal del hijo que tienen en común. Según información judicial, esta decisión se habría tomado debido a que la celebridad de 54 años "tiene dos causas criminales pendientes" en España. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles, aunque estaremos atentos a cualquier avance.

Fuente: Tribuna del Yaqui