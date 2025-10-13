Belinda conquista las redes con su emoción y ternura al mostrar su gusto por conocer a Abelito

Ciudad de México.- Belinda sigue triunfando en el teatro con su personaje de 'Daniela' en 'Mentiras el Musical', donde no sólo se ha robado los reflectores por su actuación y talento vocal, sino también por sus looks de impacto. Por si fuera poco, ha recibido la visita de algunas celebridades, la más reciente, ¡Abelito!. Así mismo, Belinda volvió a demostrar su calidez y cercanía con sus fans al vivir un encuentro muy especial con Abelito, uno de los exparticipantes más queridos de 'La Casa de los Famosos México 3'.

Abelito asistió al teatro para ver a Belinda y quiso sorprenderla con un enorme arreglo floral. El joven llegó con un ramo de rosas y gerberas rosadas envuelto en papel del mismo tono, detalle que enterneció a la cantante. En un video que circula en redes sociales, se puede ver cómo Belinda, al recibir el regalo, se emociona al punto de sonreír ampliamente y exclamar: "¡A ver!". Acto seguido, se acerca a Abelito y lo carga entre risas, mientras los presentes celebran el momento con aplausos y gritos de conmoción.

La artista no dudó en abrazarlo y posar junto a él para las cámaras. Créditos: Instagram

La artista no dudó en abrazarlo y posar junto a él para las cámaras, demostrando la conexión que mantiene con sus seguidores y el cariño que inspira entre ellos. El clip del encuentro rápidamente se volvió viral. En redes sociales, los fans destacaron la ternura de la escena y la autenticidad de Belinda. Comentarios como "Belinda es un amor", "qué linda con Abelito" y "se nota que tiene un corazón enorme" inundaron las plataformas.

Muchos seguidores también señalaron la emoción visible en el rostro de Abelito, quien no pudo ocultar su felicidad por conocer a la intérprete de 'Luz sin gravedad'. Más tarde, el influencer compartió una fotografía junto a la cantante con la frase: "Andamos bien Abelindos, tqm friend", que causó sensación entre los usuarios.

Actualmente, Abel Sáenz R., conocido como 'Abelito', reafirmó su fama al alcanzar el tercer lugar en la edición 2025 de 'La Casa de los Famosos México'. Como parte del Team Noche, el creador de contenido se ganó el cariño del público gracias a su carisma y autenticidad, logrando más de 6.2 millones de votos en la gran final.

Cómo lo cargó jajaksjaj uD83DuDE2D Abelito cumplió el sueño de Aldo. pic.twitter.com/ilIdvztNPo — Eduardo (@Eduardo9_C) October 13, 2025

Por otra parte, Belinda atraviesa una de las etapas más activas de su carrera. Su participación en 'Mentiras El Musical' ha recibido excelentes críticas tanto por su actuación como por su interpretación vocal. Además, la intérprete se ha mostrado más abierta y cercana a sus fans, regalándoles momentos entrañables dentro y fuera del escenario.

El dulce encuentro con Abelito no solo reafirma el cariño del público hacia ella, sino también su capacidad para generar vínculos genuinos con quienes la admiran. Una vez más, Belinda demostró que su brillo no solo está en el escenario, sino también en su sencillez y corazón.

