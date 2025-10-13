Cazzu llega a México: Habla de su pleito legal con Christian Nodal y de Ángela Aguilar

Ciudad de México.- La reconocida cantante de trap originaria de argentina, Cazzu, está lista para su serie de conciertos en tierras Azteca, y llegó a México con una gran actitud e inmediatamente se rodeó de fanáticos y la prensa mexicana, a la cual como de costumbre tuvo que hablarles sobre el pleito legal que mantiene con su expareja y padre de su hija, el cantante sonorense, Christian Nodal, y por supuesto de la intérprete del regional mexicano, Ángela Aguilar.

Como se sabe, por el tema de su hija en común, la intérprete de Con Otra debe de viajar con su hija menor de edad, Inti Nodal Cazzuchelli, pero había tenido problemas para que el cantante sonorense le firmara el permiso, por lo que ahora, aclaró que tuvo que ir a la corte a pedirlo sin tener la firma del padre, señalando que es un permiso unilateral del juez para viajar con su pequeña, o sea Nodal no tuvo que ver.

Ante esto, al tocar el tema de la hija de Pepe Aguilar y que en concierto pidió respeto, Cazzu declaró que ella no está de acuerdo con ningún tipo de violencia, y que por eso pide un alto. De la misma manera, declaró que ella ya no tiene que decir y su música fue hecha para construir no para destruir, para dar voz a las mujeres, no para tirarle a otras mujeres y por ende niega una vez más que esté en contra de Ángela.

Llegó #Cazzu a la #CDMX y aunque no hubo prensa sí llegaron varios fans. pic.twitter.com/PxH7Yhj1vr — Gilberto Brenis ® (@GilbertoBrenis) October 13, 2025

Con el tema de la entrevista de Adela Micha, Cazzu dejó en claro que ella no está interesada en dar una réplica a estos comentarios, pero confiesa que sí le dolió que expusiera su vida priva, sea verdad o mentira, pues considera que no se vale exponer detalles de alguien que se quiso mucho y por eso, ella prefiere guardar silencio. Sobre el tema con Ángela, declaró que ella entiende su posición de que la gente les tire odio y que quieran dar explicaciones para contentarlos y solo puede decir que ella está tranquila y entiende que en el amor no se manda: "Cuando uno de enamora de alguien hace cosas, y creo que ya está".

Con respecto al tema de ser padre, como los regalos en el cumpleaños de Inti, la creadora de Nena Trampa, destacó que no le corresponde hablar sobre esta situación, que si ella le muestra videos de Nodal para que su pequeña lo veo, dijo lo mismo, que no le corresponde eso, que a ella le corresponde ser mamá y mostrarle todo lo que tiene, pero no más, y que quién quiera estar en su vida, se encargue de usar lo suyo.

Finalmente, declaró que no sabe y no le importa si el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos le es infiel o no, pero cree en la lealtad y considera que está rebueno que alguien no sea infiel, pero no le importa, espera sea feliz y que para ella, sea la última vez que hable del tema.

Fuente: Tribuna del Yaqui