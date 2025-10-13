Cazzu pide un alto al hate, Katy Perry reaparece con Tradeu y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si durante el fin de semana te desconectaste de la información y no te enteraste de lo que ocurrió en el mundo artístico, tu mejor opción para ponerte al corriente es el resumen noticio del Tribuna Top 3 Espectáculos. En la edición de hoy lunes 13 de octubre, Cazzu pide un alto al hate en redes, la cantante Katy Perry reapareció junto a Justin Tradeu y más información relevante de tus artistas favoritos.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Katy Perry y Justin Trudeau confirman más que una amistad

La cantante estadounidense Katy Perry y el exprimer ministro canadiense, Justin Tradeu, volvieron a avivar los rumores de un romance. Resulta que este fin de semana se volvieron virales algunas imágenes tomadas frente a la costa de Santa Bárbara, en California, donde ambos aparecen muy juntitos en la cubierta del yate de la intérprete de Walking on air.

'Canelo' Álvarez festeja los 18 años de su hija Emily

La hija mayor del boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, Emily Cinnamón, llegó a la mayoría de edad y su padre no dejó pasar desapercibido el momento celebrando juntos su cumpleaños. El campeón tapatío no escatimó en gastos y fiel a su estilo, preparó un evento lleno de lujo, elegancia y excentricidad.

Cazzu pide un alto al hate

La rapera argentina Cazzu pidió en su reciente concierto que paren con el odio en redes sociales. Aunque no mencionó nombres, su mensaje es transmitido en medio de la polémica que rodea a su ex, Christian Nodal, y su actual esposa, Ángela Aguilar, quienes han sido blanco de una ola de críticas y bullying digital.

Fuente: Tribuna del Yaqui