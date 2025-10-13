Escándalo en el K-Pop: Areum, de T-ara, fue sentenciada por abuso infantil y difamación

Seúl, Corea del Sur.- Una vez más el K-Pop se ve envuelto en tremendo escándalo, pues la antigua participante de la banda musical femenil, T-ara, y también actriz coreana, Lee Areum, después de un año en juicio, finalmente ha sido sentenciada a cárcel, bajo las acusaciones de abuso infantil y por difamación, después de que su exesposo fuera declarado inocente de los cargos de violencia domestica y amenazas.

El pasado 9 de octubre, en el Tribunal de Distrito de Suwon, corte de Seúl, Corea del Sur, se desestimó la apelación que realizó la cantante y actriz de 31 años de edad, y se reafirmó la sentencia de ocho meses en prisión, suspendida por dos años, que incluye 40 horas de capacitación obligatoria sobre maltrato infantil, en su contra, después de ser declarada culpable de abuso infantil y e haber difamado a su ex.

¿Qué es lo qué pasó?

En junio del 2024, Areum denunció legal y públicamente a su entonces esposo, Kim Young Gul, con quien se casó en 2019, de violencia doméstica y abuso infantil, asegurando que la había estrangulado y amenazado con matarla delante de su primer hijo, además de señalar que también vivió una serie de maltratos y abusos tras el nacimiento de su segundo pequeño. Tras estas declaraciones, la joven fue hospitalizada de urgencia tras un intento de suicidio.

O recurso da ex-integrante do T-ARA, Areum, foi rejeitado. Ela foi indiciada por abuso infantil e difamação, tendo admitido o abuso emocional e verbal contra seu ex-marido Kim na frente dos filhos. Quanto à difamação, o tribunal concluiu que ela tinha intenção de difamar... pic.twitter.com/FzsSkbJrND — Kpoppers States (@KpoppersStates) October 10, 2025

Después de una serie de investigaciones de la policía, se determinó que no había pruebas contra el exesposo de la artista, y se le exoneró de todos los cargos en su contra, por lo que decidió interponer una denuncia de difamación contra Areum y su madre, la cual fue sentenciada a cuatro meses de prisión, bajo los cargos de abuso y secuestro de un menor.

Poco después de esto, el Tribunal de Distrito de Suwon, a través de la División Penal 6-1, informó que la idol coreana admitió haber causado un daño psicológico al menor, y aunque negó la intención de dañar a su ex, el que no se puedan verificar los hechos le otorgaron la responsabilidad suficiente para sentenciarla, por lo que llevó a la sentencia inicial de enero de 2025, que incluía la prisión suspendida y la capacitación obligatoria, y que ahora, este mes de octubre del año en curso queda como definitiva, y la joven deberá cumplir con todas las medidas ordenadas por la corte.

Fuente: Tribuna del Yaqui