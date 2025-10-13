'Exatlón México': ¿Quién gana HOY La Villa 360? Ella llegaría a reforzar al equipo azul

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, ya que los rojos podrían darle la vuelta a sus rivales tras su mala racha, especialmente por el premio más importante para los atletas, ya que según los spoilers de este lunes 13 de octubre del 2025, se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Villa 360, y también el Juego Por La Ventaja. También se sabría la atleta que llegaría a reforzar a los azules.

En los adelantos que día a día comparte el canal de YouTube de Proyecto TV, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, debido a que las rivalidades van a magnificarse con las dos pérdidas azules en el Duelo de Eliminación, en estas dos semanas, y la lesión de Doris del Moral, que estaba teniendo una temporada maravillosa, incluso derrotando a grandes leyendas, como Mati Álvarez.

Por otro lado, se ha dicho que en la primera competencia de esta semana será el Juego Por La Ventaja, en la que en esta tercera semana de competencia, el equipo ganador podrá otorgar una vida adicional a uno de los hombres que vaya a eliminación el domingo siguiente, podría ser de los azules, que están desesperados por no perder a más integrantes, ya que pese a tener grandes semanas, no han podido mantenerse todos completos y los rojos logran ganar en los Duelos de Eliminación.

Katia y Andrea tuvieron una conversación antes del Duelo de Eliminación, confesaron su nerviosismo sin embargo se fueron confiadas a enfrentar lo que les tenía deparado el destino.



En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes del canal de YouTube de Proyecto TV, serán los rojos quienes nuevamente le den la vuelta a la situación, instalándose los primeros días de esta tercera semana en la Villa 360, mientras que los azules por desgracia estarían confinados a las Barracas, durmiendo en el piso y teniendo que racionar la comida.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules comenzarían la segunda semana en la Villa 360 y los rojos en las Barracas.

Fuente: Tribuna del Yaqui