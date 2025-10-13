Gabriel Soto responde a Julián Gil por decir fue infiel; reta a Poncho de Nigris a pelear

Ciudad de México.- Tras las polémicas declaraciones de Julián Gil en el reality Secretos de Parejas, donde mencionó a Marjorie de Sousa como posible causa de la separación entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán, el actor mexicano ha respondido con apertura y madurez, asegurando que estaría dispuesto a conversar con Gil en un futuro cercano. Además de esto, declaró que sí se subiría al ring y reta a Poncho de Nigris a que lo haga y se batan en una pelea.

A través de una entrevista para Sale el Sol, Soto expresó: "Creo que la intención es lo que cuenta y lo platicamos en alguna ocasión. Creo que hay que tener ahora sí que armonía en la vida y simplemente no guardar rencores en ningún sentido. Cada quien comete errores y hay que saberlo reconocer y eso es importante". El protagonista de Monteverde expresó que su enfoque está en conservar relaciones ecuánimes con las personas que forman parte de su entorno: "Yo estoy abierto a hablar con todo el mundo y a tener paz y armonía con toda la gente que me rodea".

Además de abordar temas personales, Gabriel Soto compartió su interés por subir al ring en el próximo evento de Supernova, luego de superar problemas de salud que lo mantuvieron retirado de esta disciplina por dos años: "Ya le dije a Miguel Ángel Fox 'ya estoy listo'. No estaba yo al 100 para poder entrenar, pero ahorita ya, al que me echen encima". Entre los posibles contrincantes para un combate amistoso, indicó: "No sé, David Zepeda, Poncho de Nigris, José Ron, no sé".

Finalmente, el galán de La Fuerza del Destino, expuso la satisfacción que le produce poder impulsar a nuevo talento del ring: "La verdad es que hemos hecho una labor muy importante con mi fundación. Ya hemos trabajado ahorita que terminé la novela Monteverde, hemos hecho muchas funciones de box, apoyando cada vez a más jóvenes, a más chavos, llegar a la meta de ser el próximo campeón del mundo mexicano o un próximo ídolo mexicano en el boxeo. Así que trabajando muy duro para la fundación".

Con esta actitud positiva y enfoque renovado, la expareja de Irina Baeva demuestra que atraviesa una etapa de madurez y equilibrio, tanto en lo personal como en lo profesional, apostando por la armonía, el deporte y el bienestar, después de todo el escándalo por su separación de la actriz de Televisa de origen ruso, y los problemas de salud del año pasado, de los que temió hasta perder la vida.

¿Gabriel soto RETA a poncho de Nigris a una PELEA en el ring? ¿Quién crees que ganaría? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/GXbBwjBf0E — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui