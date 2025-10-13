Horóscopos de Nana Calistar: HOY, lunes 13 de octubre de 2025; predicciones para tu signo

Ciudad de México.- Las predicciones de Nana Calistar se han convertido en una cita obligada para quienes buscan una guía en su día a día. Con consejos que abarcan desde el amor y la salud hasta el trabajo y la economía, sus horóscopos son un referente de motivación y reflexión. Este lunes 13 de octubre no será la excepción, y en TRIBUNA te presentamos lo que los astros tienen preparado para cada signo zodiacal.

Aries

No empieces la batalla antes de saber de qué se trata. Mañana podrían aparecer personas que te pintan arcoíris para encubrir tormentas. No caigas en el jueguito. En el amor, si sientes que algo está de más, mejor pregunta y no inventes chismes en tu mente.

Tauro

Bájale al orgullo, que traes el cinturón apretado de tanto aguantar. Este día puede venir con un gasto intempestivo: no digas que no se te avisó. En lo sentimental, alguien te buscará para disculparse… escucha, pero con filtro. No todo lo que brilla es disculpa sincera.

Géminis

Cuidado con lo que dices frente al café mañanero: pueden usar tus palabras en tu contra. Si quieres algo, dilo, no esperes señales que nunca llegan. En lo laboral, tendrás oportunidades, pero no firmes nada sin leer la letra chiquita.

Cáncer

Que no te enreden con nostalgia. El npasado puede parecer bonito, pero no por eso debe volver. En lo emocional: cuida tus límites; no eres puente para que otros crucen sus miserias. Tu paz no está en oferta.

Leo

Energía de líder, pero ojo: liderar no es pasar por encima de los demás. Habrá alguien que intente ponerle sombra a tu brillo, ignóralo con elegancia. En lo económico, cuidado con compras de impulso: lo que hoy te emociona, mañana estorba.

Virgo

Te andas clavando en detalles que no valen ni la pena. Mira el panorama completo o perderás el enfoque. En lo amoroso: no dejes que el miedo a equivocarte te impida intentarlo. Es mejor caer que quedarse inmóvil.

Libra

No te dejes engañar con elogios vacíos. Mañana vas a distinguir quién habla con el corazón y quién con el interés. En el amor, pon límites: amar no es ser esclavo emocional. En lo profesional, confía, pero no te duermas.

Escorpio

Tus demonios salen al mediodía: no te espantes, pero tampoco los sueltes sin correa. Puede llegar ese golpe de suerte que tanto necesitas. En lo sentimental, cuidado con esas relaciones que cambian de piel, pero no de intención. No te dejes atrapar de nuevo.

Sagitario

Un viaje mental o literal se asoma. Deja de posponer eso que te da vida. En el amor, si alguien te propone algo más serio, no salgas corriendo sin mirar atrás. Piensa antes de huir. En lo creativo, lánzate, lo tienes todo.

Capricornio

Disciplina sí, pero no te conviertas en máquina. Mañana tu agenda quiere devorarte, ponle freno antes de que te pase por encima. En lo sentimental, no sigas patrones: si algo no te gusta, actúa. Ya no estás para perder el tiempo.

Acuario

Alguien te va a soltar una propuesta que puede cambiar las reglas del juego. No te pongas creativo para huir. En lo social, pon límites claros: no eres terapeuta ni salvador de nadie. Mañana toca ser fiel a ti.

Piscis

Sueños revueltos, emociones a flor de piel. Lo que guardas hoy puede estallar mañana. En el amor, no aceptes verdades a medias. Exige claridad. En lo creativo, exprésate: tu talento pide pista.

Fuente: Tribuna del Yaqui