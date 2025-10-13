Horóscopos de Nana Calistar para HOY martes 14 de octubre: Predicciones según tu signo

Ciudad de México.- Conoce antes que nadie los horóscopos de Nana Calistar para este martes 14 de octubre. Con su estilo auténtico, directo y sin rodeos, la astróloga comparte lo que los astros tienen preparado para cada signo zodiacal. Entérate de cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo con las acertadas predicciones de Nana. Prepárate para conocer lo que el universo tiene para ti hoy.
- Aries
Mamacita, deja de andar rogando atención. Si esa persona no te da ni las gracias, pues mira pa’ otro lado. Haz algo que te encienda: sal, compra algo que te guste o arma plan solo para ti. No soportes migajas emocionales.
- Tauro
Tus sueños van con todo para mañana. No los dejes dormir. Pon pies sobre tierra, pero usa esa intuición que traes para ver quién sí aporta y quién nomás chismea. Si te late algo nuevo, arriesga, pero sin cerrar los ojos.
- Géminis
Tienes mil ideas revoloteando, pero el que mucho abarca… mañana te puede pasar. Elige bien tus batallas y enfócate en terminar lo que ya iniciaste. En el amor, si anda dudoso contigo, que lo decida o que se corra.
- Cáncer
Ey, corazón blandito. Te van a querer manipular con lágrimas o palabras bonitas. No caigas. Cuida tu energía, no la regales. Quien de verdad quiera estar, se queda aún cuando no estés perfecta.
- Leo
Mamá reina, te van a ver grande mañana. Alístate, que van a querer verte triunfar. No permitas que los que no han caminado tu camino te tiren la vibra. Lo que eres no se mueve por opiniones chismosas.
- Virgo
Suelta el control un momento, que no todo tiene que salir perfecto. Algún caos bien dirigido te puede abrir puertas. Ten ojo con esos que dicen que ayudan pero solo complican. Confía en tu brújula interna.
- Libra
¿Hasta cuándo vas a querer que todos estén contentos contigo? Mañana pon límites. A la gente tóxica o floja, que se espavile sola. Tu paz vale más que mil "me gustas". En el amor, que alguien te diga lo que siente o que ni se acerque.
- Escorpio
Intensidad y tu nombre se casan muy bien, pero ojo: no te quemes sola. Usa tu sexto sentido, tus emociones están altas. Si alguien te busca con energías malas, que ni se acerque.
- Sagitario
Ese espíritu viajero tuyo te pide cambio: puede que mañana te surja oportunidad, aunque sea local. No te enfermes de qué va a pensar el mundo. Haz lo que te late, brinca al vacío si es necesario.
- Capricornio
Estás cargando responsabilidades que no te pertenecen. Mañana suelta la bolsa que no es tuya. Haz lo que te toca y deja que los demás aprendan a agarrar su propio paquete. Tu carga ya pesa bastante.
- Acuario
Ideas locas y brillantes van a surgir. No las censures por miedo al qué dirán. Ese genio tuyo merece un escenario. En el amor, que no te confundan ni te engañen: claridad siempre.
- Piscis
Eres puro sentimiento y magia, pero mañana tendrás que ponerte armadura ligera. Nada de que te arrastren con emociones ajenas. Protege tu corazón. Y si alguien regresa del pasado, revisa antes si tiene boletos de ida y vuelta.
Fuente: Tribuna del Yaqui