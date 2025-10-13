Horóscopos HOY Mhoni Vidente LUNES 13 de octubre: Predicciones de amor, dinero y más

Ciudad de México.- Este lunes 13 de octubre inicia con una fuerte energía astral que empuja los cambios y las decisiones. Según el horóscopo de Mhoni Vidente, varios signos enfrentarán momentos clave para definir su rumbo en lo profesional y emocional, mientras otros encontrarán estabilidad después de semanas de tensión. El horóscopo de hoy señala que Luna transita por un signo de aire, lo que impulsa la respiración, la claridad mental y el cierre de ciclos.

¡Aquí los mensajes de los astros!

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY lunes 13 de octubre de 2025

Aries

La semana comienza con una oportunidad laboral, según el horóscopo de Mhoni Vidente. Un cambio de puesto o un nuevo proyecto te permitirá destacar, pero será clave mantener la calma ante la presión.

Tauro

Un día ideal para enfocarte en tus finanzas. Mhoni Vidente recomienda cuidar gastos innecesarios, pues podrías recibir una propuesta de inversión o colaboración.

Géminis

Tu mente estará más clara que nunca este lunes 13 de octubre. Aprovecha para tomar decisiones que venías posponiendo. En el trabajo podrías cerrar un trato o acuerdo importante.

Cáncer

La energía de este lunes te impulsa a dejar atrás relaciones o situaciones que ya no suman. En lo económico, un ingreso inesperado mejora tu panorama. La salud emocional mejora si dedicas tiempo a descansar y desconectarte de la rutina.

Leo

Mhoni Vidente advierte que hoy será un día de pruebas personales. Una conversación o evento te hará replantear tus prioridades. Evita gastar energía en conflictos innecesarios. Tu carisma atraerá nuevas oportunidades laborales.

Virgo

El equilibrio regresa. Este lunes se activa una etapa de orden y organización en tu vida profesional. En el amor, podrías sentirte más distante, pero es solo una etapa de introspección. Buen momento para cuidar la alimentación.

Libra

Un día favorable para expresar tus ideas. Recibirás apoyo en un proyecto creativo o académico. En lo sentimental, alguien cercano te sorprenderá con una confesión.

Escorpio

Se activa tu intuición y tu capacidad de liderazgo. Mhoni Vidente recomienda mantener la discreción en asuntos laborales. En el amor, hay avances positivos, pero evita los celos. La energía de este día favorece las decisiones firmes.

Sagitario

Este lunes 13 de octubre sentirás el impulso de viajar, moverte o iniciar algo nuevo. La suerte te acompaña si das un paso con fe. En el amor, una conexión reciente puede transformarse en algo serio.

Capricornio

El trabajo será el centro del día. Mhoni Vidente señala que podrías recibir una noticia que cambia tu rumbo profesional. No temas a los nuevos retos, el éxito está cerca. En lo emocional, aprende a soltar el control y confiar más.

Acuario

Tu creatividad se encuentra en su punto más alto. Este lunes favorece la innovación y las alianzas. En el amor, podrías vivir un reencuentro especial.

Piscis

Las emociones estarán intensas, pero también tu capacidad para sanar. Mhoni Vidente recomienda no ignorar tus corazonadas. En el trabajo, una propuesta que parecía lejana comienza a concretarse. Es tiempo de confiar en el proceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui