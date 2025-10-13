Integrante de 'Hoy' pierde la vida en asalto a mano armada y Televisa estremece con mesnaje

Ciudad de México.- Después de la trágica muerte del reconocido modelo y cantante, Fede Dorcaz, recientemente en el programa Hoy, han decidido volver a honrar su memoria y en vivo del matutino de Televisa, sus integrantes y presentadores, han estremecido con mensaje en su honor, lamentando la manera en la que perdió la vida a sus tan solo 31 años de edad, y a días de cumplir su sueño de estar en TV.

Durante la mañana del pasado viernes 10 de octubre, el programa ¡Siéntese quien pueda! confirmó la noticia de que Fede había perdido la vida, y aunque ellos no confirmaron lo que pasó, la Fiscalía poco después reveló que había sido víctima de la delincuencia del país, pues al querer asaltarlo le dispararon y falleció por sus lesiones. Tras esto, han habido un sin fin de teorías, y su novia, Mariana Ávila, ha salido a desmentir, pasando su duelo entre rumores y chismes, que declara no va a permitir.

Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos, íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarle lo bien que le estaba yendo. Nunca en la vida estuvo en malos pasos. JUSTICIA NO MENTIRAS, no desvíen la información para quitar responsabilidad a lo que pasó", escribió ante los rumores de que estaba metido con narcos.

Ahora, a tres días de los trágicos hechos, en el estreno de Las Estrellas Bailan en Hoy, le rindieron homenaje. Andrea Legarreta, declaró que la pareja "estará con nosotros de corazón", pasando el video de lo que sería su presentación y un poco de sus declaraciones sobre el proyecto. Ante esto, Legarreta declaró que a todos les duele la situación, y afirmó que él les enseñó a vivir el hoy: "Es inevitable que se nos rompa el corazón, es algo muy reciente, y bueno, es importante tener presente el solo por hoy".

Mi fede iba solito manejando hacia su casa dsps de estar juntos, íbamos hablando por tlf y llamó a sus amigos para contarle lo bien q le estaba yendo. Nunca en la vida estuvo en malos pasos.

JUSTICIA NO MENTIRAS no desvíen la información para quitar responsabilidad a lo q pasó — Mariana Ávila (@marianaavilatw) October 11, 2025

En la sección Por El Placer de Vivir, su presentador, César Lozano, declaró que él sí se conmueve mucho con lo sucedido con Fede y en su honor, externó lo que se aprende al perder a alguien tan joven y externó a los demás a no solo lamentarlo, sino valorar su tiempo en vida y aprender de él: "Me conmuevo mucho igual que Andrea, porque ellos son parte de esta familia, ellos traían el mismo sueño que traen todos ustedes, y como cambia la vida, en un ratito. Solo por hoy, esto que acabo de ver, me recuerda lo frágiles que somos, y dos, que muchos no sabemos valorar la vida".

Inspirado en el cantante, César abrió la dinámica del solo por hoy, en el que le pidió a todas las parejas de dicho reality de baile, que en su paleta en forma de estrella, escribirán un mensaje empezando con el "solo por hoy". Famosos como Jimena Longoria, Gualy Cárdenas y Sofía Rivera Torres, recalcaron que agradecían las oportunidades de la vida, y fugazmente, volvieron a despedirse cada uno de su compañero, enviando a Mariana mensajes de aliento.

Fuente: Tribuna del Yaqui