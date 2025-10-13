Kim Shantal y la historia de asesinato que no pudieron silenciar en 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- El nuevo proyecto de TV Azteca, titulado La granja VIP, inició el pasado domingo y rápidamente se posicionó en X (antes Twitter). No obstante, a pesar del buen comienzo, las críticas no tardaron en llegar cuando una de las participantes, la creadora de contenido Kim Shantal, relató una historia relacionada con un asesinato. La producción intentó censurar el contenido, pero finalmente la transmisión no salió como lo planeaban.

La reacción inmediata de la televisora fue cambiar las cámaras al establo de las vacas, pero el audio permaneció intacto: "Cuando las encontraron, las encontraron en bolsas negras… en el patio de la casa de la muchacha. La muchacha obviamente se perdió un rato. No me acuerdo cómo fue, si las había reportado ella, pero ella al principio había estado llorando, no se sabía que ella había sido la que las había mat…"

Afortunadamente, en el relato de la Youtuber no se escucharon detalles específicos del crimen. Sin embargo, en cuanto sucedió este error por parte de la televisora, las redes sociales no perdonaron, y una de las primeras en manifestar su inconformidad fue la cuenta la tía Sandra, especializada en temas del entretenimiento, quien señaló con visible humor que hasta para eso se equivocaban.

La influencer es una de las participantes de 'La Granja VIP'

Varios usuarios aprovecharon la situación para recordar que La granja VIP había prometido no cometer los mismos incidentes que La Casa de los Famosos México, programa en el que, como se recordará, los fanáticos se quejaban de interrupciones en la transmisión 24/7 y de la censura de ciertas conversaciones que simplemente jamás fueron expuestas al público que pagaba por el servicio.

? Tienen errores de producción hasta para censurar:



KIM SHANTAL contaba la historia de un asesinato, la censuran poniendo la cámara de las vacas, pero dejan el audio completo jajaja #KIMSHANTAL #LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/iDAziKbrmG — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 13, 2025

Un comentario destacado en X fue el de @Joseman69844330: "Pero Adal dijo que no habría censura jajajajajjajajajajajajjajajajaja. El programa será bueno por el formato. Ayer producción demostró que son malos para hacer RS. Esperemos aumenten las cámaras en mucho terreno para una cámara." Hasta el momento de la elaboración de esta nota, los encargados del show no han emitido ninguna declaración sobre lo sucedido.

Fuente: Tribuna del Yaqui