La Bebeshita y Brandon Castañeda se unen a 'Las Estrellas Bailan en Hoy' y ¿se reconcilian?

Ciudad de México.- Después de su polémica separación sentimental, la influencer y actriz, conocida como 'La Bebeshita', acaba de ser presentada como la pareja de baile del galán de Televisa y exnovio, Brandon Castañeda, en la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Durante su presentación, el joven no ha dudado en externar que no se niega a una reconciliación sentimental con la exestrella de TV Azteca.

Para nadie es secreto que tanto el exintegrante de los Wapayasos como la joven Daniela Alexis, nombre real de 'La Bebeshita', se conocieron alrededor de 10 años y en los foros del Ajusco, cuando formaron parte del programa de Enamorándonos, donde se convirtieron en pareja. Su historia ha tenido una serie de altas y bajas, pues han terminado y regresado en varias ocasiones, incluso han habido lágrimas de por medio.

Ahora, después de que 'La Bebeshita' defendió a Brandon de las acusaciones de Queen Buenrostro de haberla maltratado, los jóvenes vuelven a estar juntos, pues aunque se sabía de su presencia en el reality show de programa Hoy, se desconocía que serían pareja de baile, hasta este lunes 13 de octubre, en el gran estreno, donde pasaron por la alfombra roja tomados del brazo, mostrándose unidos en esta etapa.

¡Estas son nuestras 12 parejas de la séptima temporada de #LasEstrellasBailanEnHoy ¿Ya tienes a tu favorita? uD83EuDD29 pic.twitter.com/Fo9nC3StkB — Programa Hoy (@programa_hoy) October 13, 2025

Andrea Escalona, aprovechando la oportunidad, les cuestionó si estaban solteros y si es que estaban pensando en la posibilidad de tener un "recalentado", a lo que la exparticipante de La Casa de los Famosos, en versión de Telemundo, mencionó que estaba entre sí y no en una relación, pero mencionó que Brandon sí quería algo de un posible recalentado, por lo que se enfocaron en este, que no dudó en afirmarlo.

El ya exparticipante de la primera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que siempre se dice que donde hubo fuego, cenizas quedan y él no tiene problemas con reavivar esas cenizas, destacando que por ahora, están enfocados en el baile y con el "mango relajado", haciendo referencia a una de sus canciones más famosas con los Wapayasos.

Fuente: Tribuna del Yaqui