'La Granja VIP' vs 'Quién es la Máscara': Primer duelo de rating deja sorpresas

Ciudad de México.- La apuesta de TV Azteca es su nuevo reality show, La Granja VIP, el cual enfrentará todos los domingos a su competencia directa: ¿Quién es la Máscara?. En la primera edición ya se reveló qué programa obtuvo más espectadores; sin embargo, es importante destacar que estas cifras pueden cambiar en las próximas semanas e incluso dar una sorpresa inesperada.

El periodista de espectáculos Álex Kaffie, apoyado en las cifras de HR Media, informó que el programa de Televisa superó ampliamente al de Ricardo Salinas Pliego. Mientras que el show encabezado por Omar Chaparro, Carlos Rivera, Anahí, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras alcanzó 7 millones 9 mil televidentes, el reality conducido por Adal Ramones obtuvo 4 millones 388 mil espectadores.

Todavía falta que llegue uno de los momentos más tensos: la primera gala de nominación, programada para el martes 14 de octubre. Además, a diferencia de La Casa de los Famosos México, en La Granja VIP los viernes habrá una dinámica titulada La traición, en la que todos los nominados tendrán la oportunidad de intercambiar su lugar con uno de sus compañeros que están a salvo.

Las expectativas del show de TV Azteca son altas

¿Quiénes son los mejor pagados?

De acuerdo con información proporcionada por un miembro del equipo de producción al medio Infobae, las celebridades mejor remuneradas de esta primera temporada serían Fabiola Campomanes y Lola Cortés. Los reportes indican que Cortés, conocida también como La Jueza de Hierro, se incorporó al programa en el último momento, después de que un famoso declinara su participación. La producción, interesada en sumar figuras que aportaran polémica y personalidad al formato, negoció con la reconocida actriz de teatro musical.

uD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83DuDC4FuD83CuDFFB Excelente Servicio en #LaGranjaVIP ahora solo falta que arreglen el sonido https://t.co/EcUbyrp9KF pic.twitter.com/3teZAZl4Rl — Gab Mora (@gab_mora) October 14, 2025

Finalmente, Cortés aceptó integrarse a La Granja VIP a cambio de un sueldo estimado en 500 mil pesos mensuales, lo que la convierte en la participante mejor pagada de la temporada. No obstante, Lola no sería la única en recibir una remuneración significativa. La misma fuente señaló que Campomanes percibirá un pago semanal superior a 400 mil pesos, convirtiéndose en otra de las figuras con contrato de alto valor dentro del reality.

Fuente: Tribuna del Yaqui/ Agencia México