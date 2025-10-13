Manola Díez hace estallar 'La Granja VIP'; arma fuerte pleito por una piña y Adame la calma

Ciudad de México.- No ha pasado ni un día completo desde el estreno de La Graja VIP, y la reconocida actriz mexicana, Manola Díez, ya ha hecho que esta estalle en polémica, debido a que durante el desayuno ya armó fuerte pleito con la joven influener, Diana Ross, que fue ocasionado increíblemente por una piña, poniendo a toda la casa de cabeza, a tal punto que Alfredo Adame tuvo que meterse y la calmó.

Este lunes 13 de octubre, en el primer día de los integrantes del reality show de TV Azteca en competencia al 100 por ciento, Manola fue una de las encargadas de la cocina, por lo que le pidió a Ross que le ayudara a cortar una piña, y cuando esta dijo que no sabía, la actriz enfureció: "Aquí se viene a jalar, no a hacerse la que me pongo bien bonita, me baño, me visto, alacio, o sea, todos estamos jalando. Y dímelo en la cara, no te andes haciendo la cara a la espalda y gestos porque tengo ojos en la espalda. Te pedí un favor y me dijiste que no sabías".

Ante esto, la cantante que fue vinculada a Christian Nodal, quiso defenderse y decir que ella solo le pidió que le enseñara como cortar la fruta, pero ella se negó, Manola salió a afirmar que eso era una completa mentira y le aseguró con suma molestia que no se estuviera burlando de ella y todo lo que tenía que decirle fuera en la cara: "Di la verdad, no te hagas, ¿qué sabes hacer? No te andes burlando. No soy tonta".

Al ver que la situación se estaba saliendo de control, varios de los participantes, como Fabiola Campomames, trataron de calmar la situación y le pidieron a Manola que se relajara, que Carolina solo no sabía hacer algo y debería de explicarle para la próxima, a lo que ella se lanzó contra todos y pidió que no la justifiquen ni la defiendan, pues a ese reality se va a trabajar en equipo, no a que unos hagan y otros no.

Pero eso no fue todo, pues Díez, cuando Kike Mayagoitia quiso meterse para calmar la situación y pedirle a Manola que no le diera mucha importancia, ella se le fue a la yugular al presentador de Venga la Alegría, tachándolo de ser un mal amigo: "Hasta para allá, pensé que eras mi amigo, pudiste haberme salvado y no lo hiciste. No seas falso, creí que eras mi amigo. Me dices tranquila a mí y tú muy cool. Te estás metiendo en un pe… que no es tuyo. Pudiste defenderme y no lo hiciste. Creí que eras mi amigo, si prefieres al Patrón, quédate con el Patrón, solo aguanta vara".

Aunque la pelea fue intensa, para el público, lo más fuerte fue el hecho de que Adame fuera el más tranquilo en esta situación y pese a que en realitys como La Casa de los Famosos All Stars, brilló por sus polémicas, ahora fuera el encargado de calmar a Díez, al punto de convencerla de que no estuvo bien lo que hizo y que pidiera disculpas para seguir con todo en calma.

JAJAJAJAJAJA imagínate que la persona encargada de tranquilizar a Manola Diez es Alfredo Adame ptm #LaGranjaVIP pic.twitter.com/MEGqx2RBDx — Q U E E N (@dimeperra) October 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui