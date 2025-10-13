No solo Belinda: Chiquis también desmentiría declaraciones de Lupillo Rivera en su libro

Ciudad de México.- Tal parece que no solo Belinda está lista para negar todo lo que diga el polémico cantante de corridos, Lupillo Rivera, sino que también sus familiares, pues recientemente se ha dicho que su sobrina, la también cantante, Chiquis Rivera, mediante sus redes sociales, desmentiría las declaraciones que este realizó sobre su vida en uno de los fragmentos de su libro biográfico.

La dinastía Rivera vuelve a estar en el centro del escándalo a causa del denominado 'Toro del Corrido', pues en su más reciente libro autobiográfico, Tragos Amargos, ha revelado un sin fin de secretos escandalosos de su familia y situaciones de su vida personal, como su presunto amorío con Belinda. La actriz de Mentiras, La Serie, no solo lo desmintió, sino que actuó legalmente para que deje de usar su nombre para facturar.

En cuanto a los temas de los Rivera, el exjurado de La Voz México, contó que su difunta hermana, Jenni Rivera, le confesó sus sospechas sobre un romance entre Chiquis y su mejor amiga, la joyera Elena Jiménez, incluso mencionó que hubo relaciones íntimas y tocó temas de la supuesta relación de la joven Rivera y Esteban Loaiza. Hasta este momento, sobre esta declaración, Elena fue la única que salió a negar rotundamente lo dicho.

Pero ahora, quien ha salido ha negar esta situación fue la propia intérprete de Abeja Reina, quien con un video en su cuenta de Instagram, simplemente declaró que a ella no le importa y no es su problema lo que digan los demás, y simplemente no va a dejar que algo que no vale la pena lo afecta: "No importa, no vale la pena, no es mi problema, no voy a dejar que me afecte, así que a solar, y sacudirme para afuera. Llévatelo viento, libre soy".

Cabe mencionar que esta fue una reacción inesperada por parte de Chiquis, debido a que cuando ella lanzó su libro, Invencible, el exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars, declaró que consideraba que su sobrina era una mujer completa y la felicitaba por mantener su vida privada de esa manera: "La quiero felicitar, primero porque fue muy privada en su vida. Fue una mujer hecha y derecha porque no anduvo divulgando, ni diciendo, ni haciendo las cosas de que 'ayúdenme con esto o miren cómo es esto'. Para mí eso es una mujer completa"

Chiquis desmiente a Lupillo. Instagram chicofarandula

Fuente: Tribuna del Yaqui