Revelan llamada de emergencia al 911 que coincide con la muerte de Diane Keaton

Los Ángeles, California.- La repentina muerte de la actriz y productora estadounidense Diane Hall Keaton ocurrió la mañana del pasado sábado, y causó gran consternación, no solo en el mundo del espectáculo, sino también entre sus fanáticos. Lo más lamentable del caso es que aún no hay información oficial sobre el motivo de su deceso, lo que ha despertado la curiosidad de muchas personas.

De acuerdo con información de TMZ, este pasado domingo se hizo pública una grabación de una llamada al 911, misma que presuntamente se realizó a las 8:08 horas (tiempo local) desde la casa de Keaton, ubicada en el exclusivo vecindario de Brentwood, California. Según el contenido de la llamada, se reportó a una persona caída, pero en ningún momento se mencionó su identidad, por lo que quedan dudas sobre si se trataba de la actriz.

En la grabación se alcanza a escuchar que un operador solicita el envío de una unidad de rescate con el código "Rescue 19". Al parecer, Keaton fue atendida por paramédicos y trasladada en ambulancia, pero a pesar de los esfuerzos médicos, perdió la vida. La causa exacta de su muerte continúa siendo un misterio, ya que ni las autoridades locales ni su familia se han pronunciado públicamente.

Diane Hall Keaton

Cabe destacar que, en los días posteriores a este lamentable deceso, algunos cercanos comentaron que la salud de la actriz de 79 años se había deteriorado. Incluso, su amiga, la compositora Carole Bayer Sager, confesó que Keaton había perdido mucho peso. Por su parte, la audiencia continúa exigiendo una explicación, ya que para un sector del público el caso resulta inusual y extraño. En TRIBUNA estaremos atentos a cualquier avance relacionado con la situación.

RIP Diane Keaton uD83DuDE4FuD83CuDFFEuD83DuDD4A?uD83EuDD32uD83CuDFFE — Kno.it.LikeAPoet (@mactre800) October 14, 2025

Un poco de su carrera

Uno de los proyectos más destacados de Diane Keaton llegó en 1971, cuando obtuvo el papel de Kay Adams, la novia de Michael Corleone (Al Pacino) en El Padrino (1972), una de las películas estadounidenses más exitosas y memorables de la historia. Su amplio repertorio también incluye títulos como Manhattan y Something’s Gotta Give. Esta extensa trayectoria la hizo merecedora del Premio Oscar a Mejor Actriz, consolidándola como una de las figuras más importantes del cine estadounidense.

