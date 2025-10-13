Serie de Juan Gabriel: Netflix lanza tráiler oficial 'Debo, puedo y quiero', anuncia fecha de estreno

Ciudad de México.- Juan Gabriel regresa a escena, esta vez desde la memoria colectiva y los archivos privados, con el documental titulado 'Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero', una producción original de Netflix que se estrenará este mes de octubre. La plataforma ha revelado el tráiler oficial, confirmando que se trata de una miniserie documental de cuatro episodios. La serie documental explorará, a través de entrevistas y videos inéditos, quién era Alberto Aguilera Valadez, años antes de convertirse en uno de los cantantes más queridos de México y América Latina.

La serie, dirigida por María José Cuevas y producida por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez de Mezcla Films, contará con videos personales, entrevistas inéditas y material nunca antes visto del artista, muchos filmados por el propio Juan Gabriel con una cámara Super 8 desde los años 70. El propio Juan Gabriel aparece como figura central, gracias a grabaciones y testimonios que reconstruyen su trayectoria desde sus inicios humildes hasta convertirse en símbolo cultural y referente LGBTQ+.

Netflix lanza el tráiler oficial de 'Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero'

'Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero' se presenta como una miniserie documentada de formato episódico. Cada episodio abordará momentos clave de su vida artística y personal, incluyendo su histórica presentación en el Palacio de Bellas Artes del 9 al 12 de mayo de 1990, sus luchas por la identidad, su impacto en la música popular y las controversias que rodearon su legado tras su fallecimiento el 28 de agosto de 2016.

La serie estará disponible en Netflix a partir del 30 de octubre de 2025, con acceso global para suscriptores. Se espera que el estreno genere una ola de reacciones entre sus seguidores, críticos musicales y defensores de su legado, especialmente tras un reciente video viral de un hombre idéntico al Divo en una cafetería de París que ha reavivado teorías conspirativas sobre su supervivencia.

Jóvenes encuentran a un hombre idéntico a #JuanGabriel en restaurante de París lo que ha revivido la polémica sobre su existencia uD83DuDE31#Viral pic.twitter.com/WQ0sTOKmgi — Nelson Valdez (@nelvaldez) September 30, 2025

Alberto Aguilera Valadez, conocido como 'Juan Gabriel', redefinió la música mexicana con más de 1,800 composiciones, entre ellas 'Querida', 'Hasta que te conocí' y 'Amor eterno'. Su estilo teatral, su lírica desgarradora y su defensa de la diversidad lo convirtieron en un ícono transgeneracional, con canciones interpretadas por más de mil 500 artistas en diez idiomas y ventas superiores a 150 millones de álbumes.

Tras su fallecimiento, las disputas legales por los derechos de su obra, la administración de su herencia y las teorías sobre su "supuesta supervivencia", incluyendo declaraciones de su exmánager y pareja sentimental Joaquín Santaella, quien lo ubicaba en Francia y afirmó no haber visto su cuerpo, han mantenido su nombre en el centro del debate público.

Una mirada sin precedentes a la persona que convirtió su dolor en canciones, desafió estigmas y dejó una huella imborrable en la cultura mexicana. uD83DuDC96

‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’, la serie documental de María José Cuevas, llega a Netflix este 30 de octubre. pic.twitter.com/nlomIbZDqI — Juan Gabriel (@soyjuangabriel) October 13, 2025

Además de la presencia del propio Juan Gabriel en archivo, la serie contará con testimonios de familiares, músicos, amigos cercanos y expertos en cultura popular, como la cantante Daniela Romo "Juan Gabriel es eterno, nunca se esfuma" y el escritor Juan Villoro, quienes reconstruyen su figura desde múltiples ángulos. La dirección de arte y la musicalización están diseñadas para evocar la estética emocional que caracterizó sus conciertos. 'Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero' no solo es un homenaje, sino una reivindicación de su humanidad, su arte y su lucha.

El cantautor más famoso de México como nunca antes lo has visto. uD83CuDFA4

La serie documental sobre la vida de Juan Gabriel, dirigida por María José Cuevas, llega a Netflix este 2025. #NuevoEnNetflix pic.twitter.com/NNfp1CQerq — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México