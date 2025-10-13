Taylor Swift regresa a Disney; comparte tráiler de su nueva docuserie, 'The End of an Era'

California, Estados Unidos.- La reconocida cantante estadounidense, Taylor Swift, acaba de confirmar que está de regreso en Disney, y no para transmitir uno de sus tan alabados conciertos, sino con una nueva docuserie de su más reciente gira musical, al cual llamará, The End of an Era. A través de sus redes sociales, detalló un poco de lo que se debe de esperar, además de que compartió el primer tráiler.

Actualmente, Taylor se encuentra dando mucho de que hablar, y no solamente en el aspecto personal, por su compromiso con Travis Kelce, o su presencia en la boda de su gran amiga, Selena Gomez, sino también a nivel profesional, con el reciente lanzamiento de su segundo álbum, The Life of a Showgirl, que ya ha roto récords en las páginas de streaming y redes sociales con más comentarios buenos que malos.

Aunque está pasando mucho en su vida en estos momentos, la creadora de The Fate of Ophelia, va a dar mucho más de que hablar, debido a que la cantante ha confirmado que con el final de The Eran Tour, viene un documental, en el que se podrán ver los momentos que nadie más que los elementos del staff y Taylor vieron a lo largo del exitoso tour que le generó millones y causó gran revuelo en el 2024.

Being in the studio and creating these songs was an unforgettable experience, but luckily I don’t ever have to forget it because I was recording while we were writing - and now it’s a way to look back on the process and give you guys a glimpse into how we wrote these songs, and… pic.twitter.com/VSYQTFX3Gl — Taylor Swift (@taylorswift13) October 6, 2025

Fue mediante su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, que Taylor ha compartido el primer tráiler de dicha docuserie, en el que se puede ver los momentos en la elección de vestuario, ensayos de coreografías, charlas con directores, con miembros de la iluminación, sonido y demás. Además de claramente, esos momentos en los que está de viaje y llama a su familia y al jugador de la NFL, su ahora prometido, Travis.

La intérprete de You Belong With Me, compartió un mensaje, en el que aclaró que en el proyecto que llamada The Eras Tour: The Final Show, va a incluir todo el set del Departamento de Poetas Torturados y los dos primeros episodios de The End of an Era, agregando que serán seis episodios, que están disponibles en Disney+, a partir del próximo 12 de diciembre del 2025.

Era el fin de una era y lo sabíamos. Queríamos recordar cada momento previo a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas, así que permitimos a los cineastas capturar esta gira y todas las historias que se tejieron a lo largo de ella y filmar el espectáculo final en su totalidad", escribió Taylor.

It was the End of an Era and we knew it. We wanted to remember every moment leading up to the culmination of the most important and intense chapter of our lives, so we allowed filmmakers to capture this tour and all the stories woven throughout it as it wound down. And to film… pic.twitter.com/RGZ6zVQnjb — Taylor Swift (@taylorswift13) October 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui