Tras veto en Televisa y alistar su muerte, 'La Chilindrina' confirma problemas de salud y se despide

Ciudad de México.- La famosa actriz María Antonieta de las Nieves, recordada por su personaje de 'La Chilindrina', dejó sin palabras a sus seguidores debido a que hizo un triste anuncio. Resulta que luego de alistar todo para el día de su muerte y enfrentar una grave crisis de salud, la intérprete se despidió de sus fans de forma definitiva, confirmando su retiro de los escenarios.

Como se sabe, en julio de este año María Antonieta viajó a Perú para cumplir con sus compromisos de la gira con el espectáculo circense Aquí está la Chilindrina, pero desafortunadamente tuvo varias complicaciones médicas. Durante uno de los shows, su estado físico causó preocupación, pues se le notaban dificultades para caminar y para expresarse con claridad al hablar.

Imágenes captadas por medios locales mostraron su evidente deterioro, y muchos seguidores comenzaron a comentar sobre su salud. Algunos señalaron que su manera de hablar parecía afectada, posiblemente por una prótesis o problemas bucales. Su hija, Verónica Fernández, explicó a la revista TVyNovelas que durante ese tour notó a su madre "muy deteriorada" y que en ocasiones parecía "perdida en el espacio".

#EspectáculosuD83DuDE31 | ¡Ya estoy en mi casa descansando y todo está bien!



A través de este video, la actriz María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, compartió que sufrió una fuerte deshidratación durante su gira por Perú.



uD83CuDFA5 Instagram pic.twitter.com/NTCxekkcE2 — Ricardo Ayala Martínez (@Ricardoayala5) August 26, 2025

Hace algunos días, la excompañera de 'Chespirito', con quien tuvo un largo pleito y hasta acabó vetada de Televisa, detalló que llegó a tomar hasta 19 pastillas al día, con la intención de mejorar su estado físico, pero la combinación resultó contraproducente y le provocó un punto de quiebre. Al regresar a tierras mexicanas, María Antonieta tuvo que ser hospitalizada durante una semana e inició un proceso de recuperación que incluyó rehabilitación y cuidados permanentes, con enfermeras que la ayudaban en tareas básicas como bañarse, comer y vestirse.

A través de una reciente entrevista, 'La Chilindrina' contó que ha mejorado bastante: "Ya me puedo vestir sola, ya hago todo yo sola otra vez". No obstante, la famosa ha decidido hacer una pausa en su carrera y confirmó que después de Perú, no volverá a interpretar al icónico personaje que la hizo famosa en la serie de El Chavo del 8: "La Chilindrina ya se fue, se fue en Perú", expresó con nostalgia.

Su hija comentó que a la famosa niña ya "la guardaron en el clóset" luego de más de cinco décadas y la famosa agregó que ahora quiere disfrutar de tranquilidad: "Ya no, no más Chilindrina. A lo mejor algún comercial o promocional, pero ya no con giras ni funciones diarias. Quiero descansar, acostarme en mi cama y ver la televisión", relató.

uD83DuDE2D “Tengo 75 años y no he descansado un solo momento”, esas fueron las palabras de ‘La Chili’. https://t.co/J3zccthwxI pic.twitter.com/Ggsr9Ymydp — TVyNovelas México (@TVyNovelasMex) October 13, 2025

¿Cómo quiere su funeral María Antonieta de las Nieves?

Meses atrás, De las Nieves habló sobre su última voluntad y confesó que quiere que la vistan de 'La Chilindrina' cuando la pongan en el féretro, pero que lastimosamente sus hijos no coinciden con su deseo: "Yo quiero que ellos estén contentos y felices, yo no voy a causar ningún problema... ya no (lo haré), cuando mis hijos me dieron un no rotundo dije: 'mis hijos tienen razón' y a ellos les toca el paquete, que me entierren como sea", dijo. Sobre el tema de la herencia, la actriz envió una recomendación a sus fans:

Prepárenlo en vida para que no le dejemos a nuestros deudos ninguna bronca", relató.

Fuente: Tribuna del Yaqui