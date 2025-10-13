"Ya tenía pus": Julio César Chávez revela si sus riñones quedaron con daños tras operación

Ciudad de México.- El gran campeón mexicano del box, Julio César Chávez, compartió cómo avanza su recuperación luego de haberse sometido a una operación para retirarle unas piedras del riñón, procedimiento que se realizó en Sinaloa. El pugilista, declaró que "ya tenía pus" para el momento en el que lo llevaron al quirófano, además de que reveló que si es verdad que sus riñones quedaron con daños por esto.

El exboxeador, conocido por su fortaleza física y carácter alegre, reveló que la intervención fue necesaria debido a la gran incomodidad que padecía: "Inclusive todavía estoy en tratamiento, pero es un dolor bien fuerte, la verdad, o sea, tenía una piedra y duele... ¡Ay!, horrible. Horrible, horrible. Afortunadamente fue de emergencia, estuve en Culiacán", detalló visiblemente aliviado de poder estar sano y sin complicaciones.

El padre de Nicole Chávez detalló que el proceso fue complicado y que incluso tuvieron que realizarle un remedio temporal: "Me sacaron una piedra, pusieron un catete... ¡Ay!, para hacer pipí... ¡Ay!, no les cuento, no se los quiero contar". A pesar de la situación, el excampeón celebró que sus riñones no sufrieron daños y que todo se atendió a tiempo: "Gracias a Dios, no, porque ya había pus, entonces fue totalmente a tiempo. Si no, ya no... ya no me iban a...".

El denominado 'César del Boxeo' también habló sobre el proceso legal que enfrenta su hijo, Julio César Chávez Jr., quien recientemente tuvo problemas con la justicia en Estados Unidos y ahora en México. El exdeportista admitió que la situación le ha perjudicado emocionalmente, aunque mantiene la fe en que todo se resolverá conforme a la ley: "Pues sí, claro, lógicamente afecta, ¿no? Cuando uno tiene un problema del que sea, pues siempre afecta, pero estamos tranquilos, gracias a Dios, ¿me entiendes? Porque todos estamos bien".

Con su característico sentido del humor, el ídolo mexicano cerró sus declaraciones con optimismo: "Yo estoy como San Telmo, cada día más bueno". En un tono más serio, añadió: "Hay que seguir, hay que respetar a las autoridades, primeramente Dios". Julio César Chávez continúa bajo supervisión médica y con la esperanza de retomar pronto sus actividades habituales, siempre agradecido por haber salido bien librado de esta emergencia sin consecuencias graves.

