Actriz de Televisa sufre desgarradora muerte en el programa 'Hoy' y llena de luto al público

Ciudad Obregón, Sonora.- Televisa y el mundo del espectáculo de nueva cuenta se encuentran de luto debido a que hace apenas algunos días se confirmó la muerte de un integrante del programa Hoy: Fede Dorcaz. La noticia dejó devastado a gran parte del medio artístico, entre ellos la actriz Felicia Mercado, quien apenas días antes de la trágica partida del argentino pudo convivir con él durante los ensayos de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Como se sabe, el actor y modelo perdió la vida el pasado jueves luego de ser víctima de una agresión armada, la cual fue perpetrada por dos sicarios a bordo de motocicletas mientras circulaba sobre el Anillo Periférico, en la Ciudad de México. De acuerdo con las primeras investigaciones del caso, se trató de una agresión directa, aunque hasta el momento las autoridades no han revelado más detalles sobre los motivos o posibles responsables.

Actriz de Televisa sufre desgarradora muerte

Una de las personas más consternadas por la noticia fue la actriz Felicia Mercado, quien compartía ensayos con Fede en el reality matutino. En un reciente encuentro con la prensa, la intérprete de 65 años se dejó ver muy consternada por la partida de su compañero y recordó los momentos que pudo vivir con él antes del lamentable suceso: "Eso fue terrible. Llegamos con esa mala noticia. (Un día antes) tuvimos un día espectacular con él. Bailamos todos, jugamos, hicimos videos… y llegamos a trabajar con esa mala noticia, de verdad, muy lamentable".

Sobre cómo fueron informados de la trágica muerte del novio de Mariana Ávila, Mercado compartió: "Llegando a Televisa nos dijeron. Llegamos todos ya a trabajar y a hacer lo que teníamos que hacer. Y ya fueron pasando la palabra de que ¿ya supiste?, y dices: '¿Cómo? Si estuvimos todos juntos, bailamos, yo tengo videos con él bailando y haciendo TikToks, diciendo todo y de verdad, pues es increíble'".

Aún conmovida, la intérprete de las novelas Teresa y Preciosa confesó que el equipo de baile quedó devastado tras enterarse de la noticia, pues habían formado un lazo de amistad durante los ensayos. "Sientes el balde de agua fría en la cara y dices: 'No, espérame', me lo dijeron tres veces. Sí. Es una amistad porque somos 26 bailarines, ¿no? Al principio íbamos a bailar todos juntos, entonces nos conocimos, hemos convivido muchísimo".

La verdad sí se siente horrible tener alguien tan padre, tan lindo, con un futuro tan espectacular y que haya pasado esto. Y les pido que, por favor, en nuestro país hagan algo, caray, que no pasen estas cosas".

Además, Mercado destacó las cualidades personales y profesionales del argentino, a quien describió como un hombre carismático, talentoso y con un futuro prometedor. E incluso, contó que todos en el foro de Hoy quedaron devastados tras su partida. "En los ensayos todos andábamos muy cabizbajos, la verdad, lloramos todos. Muy simpático, muy lindo, guapo como el sol, ¿no? Yo que soy alta, ¿eh? Me lo pusieron al final para hacer un número y pues me llegaba como por aquí, ¿no? Pues la verdad, muy padre, muy simpático, con un gran futuro, una gran simpatía, muchas cosas que dices: 'Qué lástima que no le dieron la oportunidad de hacer todo lo que tenía que hacer en esta vida'".

Fuente: Tribuna del Yaqui