¿Al borde de la muerte? Actriz de Televisa da trágica noticia; tiene extraña enfermedad

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y presentadora, Aylín Mujica, hace poco decidió sincerarse en una entrevista para programa de Telemundo, por lo que no dudó en confesar la trágica noticia de que hace un par de años presentó una extraña enfermedad cardíaca, que asegura es lo peor que ha tenido que enfrentar a lo largo de sus años de vida, ¿acaso está al borde de la muerte?

La revelación se dio durante su participación como conductora invitada en el programa Hoy Día, de Telemundo, donde al haber escuchada la explicación de la psicóloga Jennifer Flores, sobre la enfermedad que le fue diagnosticada y que por poca se la lleva, Mujica destapó que ella ha experimentando esta condición por lo cual decidió investigar más sobre el tema.

Dicha enfermedad se trata del corazón roto, la cual medicamente sí es una condición, que es conocida como miocardiopatía de Takotsubo, revelando que: "Yo soy experta en eso y me preocupé tanto con esa necesidad porque yo siempre he pensado que el amor es el motor que impulsa al ser humano. Yo, como artista y sensible que soy, siempre tengo que estar enamorada o en enamoramiento para sentirme viva, y de pronto me asusté y dije 'voy a entrar más en materia'".

Aylín Mujica. Internet

Finalmente, la exparticipante de La Casa de los Famosos, en su versión de Telemundo, declaró que ella no quiere volver a sentir los síntomas, pues señala que fue un dolor muy intenso en su pecho del que sentía que no podría sobrevivir de esa opresión que ella decía tener: "Yo no quiero volver a sufrir, yo no quiero sentir ese dolor porque es un dolor que se siente en el medio del pecho; entonces de alguna manera dije 'claro, eso es lo que me pasa, quiero evitar y por eso puse en un congelador mi corazón'".

Entre los amores que ha tenido Mujica, se encuentra el polémico cantante y presentador mexicano, Rey Grupero, el cual le ha roto el corazón de manera terrible, pues después de su separación hubo problemas en los que ella se mostró sumamente molesta con él, hasta lo acusó de ser un poco hombre y le exigió que dejara de mencionar su nombre, o que hablara sobre ella de manera pública, casi le dice que olvide su romance.

Aylín con Rey Grupero.

Fuente: Tribuna del Yaqui