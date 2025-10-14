Ana Bárbara reclama a reportero de 'VLA' por amargar importante momento en la alfombra roja

Ciudad de México.- La reconocida cantante mexicana, Ana Bárbara, acaba de volver a dejar en claro que no desea poner en el foco del espectáculo, sus escándalos familiares, por lo que cuando le cuestionaron sobre su padre, don Antero Ugalde, no tuvo problema al momento de reclamarle al reportero, que provenía de Venga la Alegría, por la pregunta que la incomodó y amargó importante momento en la alfombra roja.

Desde hace varios años, la reconocida intérprete de Lo Busqué, se encuentra en medio de una tormenta familiar, que cuando parece que va a degradarse, de la nada agarra impulso y azota con fuerza en su vida. Primero, con el tema de su padre Antero, que hasta la ha acusado de mandarlo a golpear, después las declaraciones de José Emilio Fernández Levy, sobre los presuntos maltratos de su pareja contra sus hijos, y por último, la pelea entre don Antero y José Emilio.

En el pasado, cuando se le ha cuestionado sobre todas estas situaciones que atraviesa, la intérprete de Fruta Prohibida ha pedido privacidad, y ha dejado en claro que emocionalmente no está lista para abordar el tema, para decir que e lo que es lo que ella siente o piensa de todo esto: "No quiero hablar de esto, porque necesito estar preparada para hablar de todo eso, pero te quiero mucho y gracias, gracias. Sí, sí (tiempo al tiempo), y gracias por venir y el apoyo".

Sin embargo, pese a que en más de una ocasión ha externado estas negativas, ahora, durante su presencia en la alfombra roja del estreno de El Teléfono Negro 2, uno de los reporteros del matutino de TV Azteca, volvió a cuestionarle por el tema de su padre y su relación tan delicada, por lo que la cantante lo vio con un gesto serio y molesto, afirmando que en algo tan bonito, le pregunte eso, no estaba bien: "Amor, estamos en algo tan bonito, gracias".

Ante esto, dado a que el mexicano Demian Bichir sale en el filme de Hollywood, aprovechó el momento para enviar un mensaje a todos los latinos en Estados Unidos, y afirmó que siempre a apoyar el talento mexicano, como en esta ocasión, pese a que no sea fan del terror: "Siempre apoyando a nuestros hermanos mexicanos. Es una forma de expresión, de sanación de una manera, uno se divierten, otros gritamos, porque es medio de espantos, pero diría yo, me asusta pero me gusta. No soy fan del terror, pero apoyo a mi compadre".

EN EXCLUSIVA, Ana Bárbara nos cuenta cómo es su relación con su padre, y muestra su total apoyo a toda la comunidad de migrantes.



VLA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA uD83DuDC49 https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/CIFsZpTz7i — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui