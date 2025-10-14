Denuncian a 'La Cotorrisa', ¿Nodal podría perder la custodia de Inti? y más en el Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si este martes 14 de octubre no has tenido tiempo de actualizarte sobre lo que ocurre con tus artistas favoritos y no te quieres perder ningún detalle sobre ellos, llegaste al lugar indicado. Quédate a ver y leer este Tribuna Top 3 Espectáculos, un resumen informativo con las noticias más importantes del día en el mundo del entretenimiento. Hoy conoce porqué denunciaron a los conductores de La Cotorrisa.

MTV cerrará sus canales musicales

Paramount Global confirmó este martes 14 de octubre que MTV cerrará todos sus canales musicales tras 44 años de historia, marcando el fin de una etapa que revolucionó la industria musical y catapultó a decenas de artistas al estrellato global.

Cazzu podría quitarle a Nodal la custodia de Inti

La cantante Cazzu respondió cuestionamientos de la prensa sobre si planea pelear por la la tutela de Inti, hija a la que procreó con el mexicano Christian Nodal. La argentina afirmó que en estos momentos iniciar este proceso legal no está en sus planes, ya que prefiere enfocarse en su carrera como cantante.

Denuncian a conductores de 'La Cotorrisa' por acoso

Ricardo Pérez y Slobotzky, conductores de La Cotorrisa, enfrentan una denuncia por presunto acoso, la cual fue interpuesta por la creadora de contenido Jessica Bustos, quien asegura haber sido objeto de burlas y comentarios inapropiados durante su participación en uno de los episodios del programa.

