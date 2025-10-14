Emiliano Aguilar acusa que los Aguilar lo bloquearon de premios Billboard: "Mi propia sangre me cerró la puerta"

Ciudad de México.- El reconocido cantante Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, ha vuelto a dar de que hablar este lunes, al aparecer en el escenario principal de las Fiestas de Octubre invitado por los Cadetes de Linares. El joven cantante interpretó junto a ellos dos clásicos del regional mexicano: 'Lamberto Quintero' y 'Puño de Tierra', siendo recibido con entusiasmo por los asistentes.

Tras su participación, el primogénito de Pepe Aguilar conversó con Ventaneando y soltó una revelación de gran impacto: Fue bloqueado por alguien de su propia familia para no participar en una distinguida gala, a la que ya había sido invitado. "No pude estar en los Billboard porque alguien me puso la pata para que no pudiera estar ahí. Pero todo tranquilo, no guardo rencor. Hombre", dijo en primera instancia Emiliano. Ante la duda de uno de sus colegas sobre si había sido un consanguíneo, el rapero afirmó con un rotundo "sí".

Emiliano Aguilar acusa a su familia de bloquear su participación en los premios Billboard. Créditos: Internet

El cantante confesó que su camino no ha sido fácil, y que ha enfrentado múltiples obstáculos, pero nunca imaginó que uno de ellos vendría desde su círculo más cercano: "Me han cerrado la puerta muchas veces como para que mi propia sangre quiera cerrarme la puerta. Está cabr...n. Eso sí no me lo esperaba. Me lo esperaba de todos los demás, insultos y todo ese rollo, pues sobres, ¿no?"

A pesar de la decepción, el integrante de la dinastía Aguilar compartió que ahora las cosas están cambiando. Aquellos que antes lo rechazaron, hoy lo buscan para colaborar: "Las mismas personas que me mandaron así, ahora me están mandando mensaje otra vez y me están diciendo: 'Ya no, que cáele para acá'. No, no, gracias".

Entre los artistas que sí han mostrado interés en trabajar con él, Emiliano mencionó nombres como Kevin Ortiz, Omar Ruiz, Dani Flow y los Titanes de Durango. Además, reveló que está en conversaciones para colaborar con Víctor Mendivil y que ha sido seguido por figuras como Natanael Cano.

#LoVisteEnVentaneando: Emiliano Aguilar sostiene que alguien de su propia familia bloqueó su asistencia a los premios Billboard. uD83CuDFB5 uD83DuDE31 uD83DuDE21#Ventaneando por #AztecaUNO uD83DuDCFA pic.twitter.com/dDhfjfLoFq — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 14, 2025

El cantante también confirmó su participación en el Belicofest, donde compartirá cartel con Peso Pluma el próximo 8 de noviembre en Phoenix, Arizona. Y como si fuera poco, estará presente en los Latin Grammys, consolidando así un momento clave en su carrera. "Me estoy rayando porque para ver si es real… para ver si no es un sueño. Gracias a Dios vienen muchas cosas buenas", expresó visiblemente emocionado.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México