¿Está en la ruina? Actriz de Televisa revela la poderosa razón por la que no logra retirarse

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y comediante mexicana, María Alicia Delgado, acaba de brindar una entrevista, en la que decidió sincerarse con su público, sobre la poderosa razón que tiene, para a sus 76 años de edad, haya decidido permanecer en el mundo del espectáculo y no logra retirarse de este, ¿acaso está en la ruina?

Con 76 años de edad y una larga carrera en melodramas y comedia, como Zacatillo, un lugar en tu corazón y Amorcito corazón, María no se encuentra cerca de retirarse, y ella misma confiesa en TV Notas, que se sigue sintiendo con la necesidad de cubrir todos los gastos de su hijo. Rafael, su único hijo, nació a los cinco meses de gestación, con pocas esperanzas de vida, sin embargo, por fortuna logró sobrevivir, pero con secuelas auditivas que le generan fuertes gastos cada año.

María Alicia, que es mayormente conocida por su personaje de 'La Abuela', en entrevista con TV Notas, reveló que aunque su hijo ya tiene 28 años de edad, y por fortuna goza buena salud, su sordera lo ha limitado en algunos aspectos y por ello, se siente en la obligación de apoyarlo de manera económica hasta que acabe su carrera, en especial por sus aparatos auditivos: "Mi hijo ya tiene 28 y gracias a Dios está por terminar la carrera de Diseño gráfico. Por eso yo todavía estoy dándole al trabajo. Aún no podría retirarme. Entre la universidad y sus aparatos auditivos, está cañón".

La actriz de la sitcom, ¿Tu Crees?, después de que nació su pequeño, pasó tres meses de una angustia terrible, rezando para que saliera de terapia intensiva, pasando por una cirugía de corazón y una hipertensión pulmonar, que hicieron fuera sometido a tratamientos muy agresivos y también a diuréticos, que le ocasionaron su sordera. Ahora, María se ha sincerado y dice que está mejor que nunca: "No ha sido fácil ni para él ni para mí, pero mi hijo es un guerrero. Ha evolucionado mi muchacho".

María Alicia Delgado. Internet

Tras enfrentar todos estos problemas y año con año, trabajar arduamente para comprar los aparatos auditivos para darle una mejor calidad de vida, ahora, la actriz de Monteverde, declara que Rafael está trabajando y estudiando para ayudarle con los pagos, señalando que sale a las 6 de la mañana de su trabajo y se va a estudiar, por lo que al ver la manera en que se esfuerza, ella sigue vigente y trabajando por él, para apoyarlo en su futuro, por lo que no ve cerca el retirarse: "Trae unos aparatos excelentes que tienen una súper potencia y constantemente están saliendo otros nuevos que le permiten oír mucho mejor. Eso sí, son carísimos".

Pero, asó como se dice orgullosa de su pequeño, revela que actualmente está molesta con el hecho de que tiene una novia que no le agrada para nada, ya que no hace más que quitarle el dinero, y no aporta nada: "Tiene una novia que no era lo que yo quería. También es sorda, pero no me llevo con ella. Es una cosa tremenda, ¡pinc... escuincla! No me gusta que le saque el dinero a mi hijo".

Estoy muy orgullosa de él y él de sí mismo, porque además ayuda bastante a sus compañeros que no traen aparatos y no hablan. Rafael les sirve de traductor. Está en una escuela tanto para chicos con audición normal como para sordos. Ya viene la graduación y será un descanso en lo económico", concluyó.

María con su hijo. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui